Zo draag je de total black mode look in zomer 2022

Zwart in de zomer? Waarom niet! Volgens de modehuizen is zwart voor zomer 2022 supercool. Zo kleed je je deze zomer in deze (niet)kleur.

Modetrends zomer 2022. Total black look. Photos courtesy of Max Mara

Als een modehuis als Max Mara met total black looks voor de zomer komt, dan kun je er zeker van zijn dat we met een modetrend te maken hebben. Zwart is terug en je van top tot teen in het zwart hullen is voor zomer 2022 weer in de mode. (Stiekem ervaren wij dat af en toe een welkome afwisseling op al die felle kleuren.)

Modetrends zomer 2022. Total black look. Photo courtesy of Fendi

Zwart heeft zo zijn voordelen. Zwarte kleding beschermt beter tegen de zon dan lichte kleding. Bovendien geldt zwart, vooral total black, in de modewereld als ultrachic. Misschien leuk om te weten: in de Middeleeuwen was het dragen van zwarte kleding een teken van rijkdom omdat het verven van de kledingstukken in deze donkere tint duur was. Als je je zwarte kleding kon veroorloven, was je rijk.

Modetrends zomer 2022. Total black look. Photo courtesy of Dsquared2

Ook vandaag de dag heeft zwart nog steeds een voorname uitstraling. Volgens Yves Saint Laurent zou het zelfs de (niet)kleur van succes zijn. Maar je moet natuurlijk wel weer even de spelregels kennen. Elk seizoen zijn die net weer even anders. We hebben twaalf stijltips voor zomer 2022 voor je. Experimenteer ermee!

Modetrends zomer 2022. Total black look. Photo courtesy of Max Mara

Draag een LBD, little black dress, zodat er (veel) huid te zien is. Blote huid maakt een zwarte outfit luchtig. Zwart is bovendien mooi met elk type huidskleur: van superbleek tot sunkissed tot donker. Ga voor transparante stofjes. Supermooi zijn lange, doorzichtige zwarte jurken. Je draagt ze met degelijk zwart, katoenen ondergoed voor een stoer contrast, of met chique lingerie die gezien mag worden zoals hipsters met een bloemenpatroon tegen een zwarte achtergrond. Combineer zwarte kledingstukken met verschillende texturen met elkaar. Glanzend met mat, enzovoorts. Helemaal cool zijn zwarte pailletten of zwarte veren met minimalistische items in bijvoorbeeld simpel katoen. Een hot item voor zomer 2022: een zwart leren motorjack (oversized!). Ga voor luchtige kledingstukken. Een voorbeeld: zwarte spijkerhorts met een zwarte top. Speel met contrasten. Zwarte (dichte) laarsjes vragen om blote benen. Bij blote sandaaltjes mag een zwarte, lange broek. Ga voor zomerse materialen. Katoen, kant, linnen en vooral ook satonachtige stofjes. Een topper: een zwarte lingeriejurk (slipdress). Combineer zwarte kledingstukken met (fel) gekleurde accessoires. Of met zwarte accessoires… zoals een grote zwarte zonnehoed voor een diva look. Draag flinterdunne zwarte nylonkousen met een fantasietje onder een zwarte doorzichtige jurk voor een ultieme party look (gezien bij Fendi).

