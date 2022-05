Dit is waarom we allemaal een slipdress willen hebben

Een slipdress is het meest veelzijdige kledingstuk dat er is. Van bed tot rode loper! Maar ook in het dagelijks leven kom je er fantastisch mee weg. We hebben 9x modetips voor je.

Kaia Gerber in rode slipdress van Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Slipdresses zijn veelzijdig in het dragen maar vooral ook sensueel, niet in het minst omdat we deze lingeriejurken (terecht) met de slaapkamer associëren. Het satijnen stofje dat je huid aait en je vormen subtiel wel/doet verhult, doet de rest.

Geen wonder dat deze jurk een topper onder de modetrends voor zomer 2022 en dat deze op zich simpele creatie zelfs rode loper proof is. Kaia Gerber, dochter van supermodel Cindy Crawford, is er het levende bewijs van. Het Amerikaanse topmodel schitterende op het Cannes Film Festival 2022 in een rode slipdress van Celine.

Eigenlijk zou iedereen een slipdress moeten hebben. Het is, we zeiden het al, een party jurk bij uitstek maar ook een perfecte basis voor creatieve door-de-weekse outfits. We hebben 9x tips en ideeën voor je:

#1 Allereerst is zo’n satijnen of satijnachtig stofje natuurlijk ideaal om letterlijk in te shinen. In welke kleur je je slipdress ook draagt, de kleuren zijn diep en glanzend. Ze trekken je outfit direct omhoog en doen je schitteren.

#2 De combinatie van glans en mat is een topper. In de mode gaat het eigenlijk altijd om twee dingen: proporties en contrasten. Het zijn de contrasten die je outfit iets verrassend meegeven en de combinaties die je legt een fashionable outfit meegeven. Zo’n satijnen jurkje kan heel veel voor je outfit doen.

#3 Slipdresses zijn ragfijn waardoor je ze overal onder kunt dragen. Je voelt ze niet zitten en ze zijn niet bulky. Je kunt er letterlijk alles over dragen.

#4 Een ultravrouwelijk item als de slipdress laat zich ontzettend goed combineren met stoere kledingstukken en modeaccessoires. Je kunt er een coltruitje onder dragen met daarover een oversize blazer. Ze doen het ook supergoed met grof gebreide truien of vesten, of met klassieke lange jassen. Onder de jurk draag je simpelweg je boots, of dat nu van die coole, chunky Chelsea boots zijn of pittige hoge laarzen met een hak.

#5 Geen wespentaille? Draag er dan een wijde trui over of knoop een blouse of trui in je taille.

#6 Voor een up-to-date slipdress look volgens de modetrends voor lente zomer 2022 combineer je slipdress met een oversized leren jack. Eronder draag je hypervrouwelijke slingbacks met een klein hakje zodat de outfit weer ying/yang is (balans tussen mannelijke en vrouwelijke elementen).

#7 Slipdresses zijn kuitlang en daardoor het hele jaar door gemakkelijk in het dragen. Bij lage temperaturen kun je er zelfs leggings onder aantrekken!

#8 De slipdresses zijn mooier dan ooit. Behalve in het zwart en wit zijn ze er ook in tinten als cognac en mauve, of in zomerse kleuren als rood, fuchsia en zachtroze. Sommige slipdresses zijn verrijkt met borduursels en kraaltjes/steentjes.

#9 De slipdress: van daywear tot avondjurk. De slipdress is ideaal voor after work party’s (want die gaan we hopelijk binnenkort weer hebben). Draag op die dagen een slipdress als basis voor je outfit. Als je ’s avonds gaat feesten, hoef je alleen maar de bovenlagen uit te trekken!

