Hoe je van een stalkende vriendin afkomt

Er zijn van die mensen die je letterlijk verstikken. Ze achtervolgen je, ze laten je niet met rust. Ze voelen zich verplicht je altijd welkom te heten, je te overspoelen met attenties en dringen je privé-leven binnen (dat proberen ze althans). Ze bemoeien zich altijd met jouw zaken en maken plannen waar jij steevast deel van uitmaakt. Ze vertonen zich in restaurants en bars waar ze weten dat jij vaak te vinden bent. Ze willen het liefst jouw leven leiden en ze zijn als zombies. Als je denkt dat je ze eindelijk kwijt bent… dan springen ze weer tevoorschijn. Help!

Vaak begint het allemaal heel onschuldig. Je ontmoet een nieuw persoon. Je raakt aan de praat, het is gezellig. Van het een komt het ander. Je spreekt af om samen te gaan lunchen of om te gaan winkelen. De plannen – van de andere kant – worden al snel steeds wilder. Weekendjes samen, samen op vakantie, samen een vakantiehuis in het buitenland kopen… Al gauw bereik je het ‘keerpunt’. Je kunt hem of haar niet meer luchten of zien, begint uitvluchten te verzinnen, wijzigt je eigen plannen om de ander niet tegen te komen. Je geeft zelfs je stamkroeg ervoor op omdat hij of zij daar tegenwoordig ook zit.

Ken je het type waar we het over hebben? Wij helaas wel. We stelden tien regels samen om te ontkomen aan die mensen die je privacy niet respecteren en voortdurend beslag (proberen te) leggen op jouw aandacht en jouw tijd. Tien regels voor degenen die zo’n plaaggeest in de buurt hebben. Die voortdurend belaagd worden door mensen die ze liever nooit ontmoet hadden.

Tien regels voor diegenen die vrezen dat ze er psychisch onderdoorgaan als ze die irritante ‘stoorverzender’ niet snel uit hun leven krijgen…

1. Als je de moed hebt, zeg het dan recht in zijn of haar gezicht. Het is niet gemakkelijk, dat weten we (als je er de moed toe had gehad, dan zat je nu niet in deze situatie)

2. Stel je afstandelijk en ondoorgrondelijk op en vertel vooral niets over je privé-leven of toekomstige plannen. Mocht je hem of haar tegen het lijf lopen, accepteer zijn of haar uitnodigingen niet. Maak geen plannen samen en drink zelfs geen kopje koffie met dit ongewenste individu. Als je besloten hebt dit sujet uit je leven te bannen, dan is een besliste aanpak de enige manier (zachte heelmeester maken stinkende wonden).

3. Beantwoord, als het even kan, zijn of haar telefoontjes en emails niet. Als je te maken hebt met een evenwichtig en redelijk denkend persoon dan zal hij of zij al snel begrijpen hoe de dingen ervoor staan (misschien vindt hij of zij je onbeleefd, het zij zo…) en je verder met rust laten.

4. Verander van gewoontes. Ga op zoek naar andere restaurantjes, supermarkten en uitgaansgelegenheden. Kom je hem of haar gewoonlijk tijdens je dagelijkse wandelingetje tegen, verander dan van tijdstip. Zorg ervoor dat de ’tegenpartij’ er geen touw meer aan vast kan knopen.

5. Vraag je vrienden of ze als ‘vangnet’ willen fungeren en je helpen om de boot af te houden.

6. Als je met het ‘individu in kwestie’ praat, maak hem of haar dan met sprekende voorbeelden duidelijk hoe vervelend je het vindt, als er inbreuk op je privacy wordt gemaakt. Je kunt als voorbeeld een persoon nemen die jullie beiden kennen en die er ook een handje van helpt. Soms is deze indirecte manier heel geschikt om hem of haar bij te brengen dat je niet van al die ‘attenties’ en aandacht gediend bent.

7. Peuter je ‘stoorzender’ aan zijn of haar verstand dat je andere vrienden hebt, en andere interesses die zo hun tijd vergen.

8. Verzin geen smoesjes om uitnodigingen van de ander af te slaan. Het is niet de juiste strategie (geloof ons, we hebben het geprobeerd) want de ander denkt dan (of wil denken) dat je weigert omdat je echt niet kunt (maar dat je graag wel had gekomen). Er volgt geheid een nieuwe uitnodiging…

9. Verander van telefoonnummer en let op met wat je post op je social media.

10. Ga ergens anders wonen… ver weg van de op je privacy inbreukmakende persoon.

