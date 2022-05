Dit kapsel met lange pony vinden wij dus helemaal te gek

Halflang kapsel met lange pony. Pre collectie lente zomer 2023 Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Onlangs ontvangen we de foto’s van de nieuwe pre-collectie van Dsquared2 voor lente zomer 2023. De collectie op zich is – zoals we dat van dit Italiaanse modehuis gewend zijn – übercool en relaxed, in de trant van: oversized spijkerbroeken en spijkerjacks, cargobroeken, stoere joggingpakken, hippe hoodies, minirokjes en mini-jurkjes, puntige slingbacks met grote bloemen op de neus en mega-grote sneakers. (Met deze opsomming heb je direct al een idee van de modetrends voor volgend jaar zomer.)

Halflang kapsel met lange pony. Pre collectie lente zomer 2023 Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Maar waar we helemaal weg van zijn, is de hippe look, de feeling, van de looks. Het benijdenswaardige moderne kapsel van het model doet daarbij een behoorlijke duit in het zakje. Je hoeft maar naar de foto’s te kijken en je weet precies wat we bedoelen.

Halflang kapsel met lange pony. Pre collectie lente zomer 2023 Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Juist ja, zo’n volle en lange pony is goed voor een echt statement kapsel. Het neigt een beetje naar dat van Jane Birkin maar de pony is uitvergroot en de algehele haarlengte is wat korter. Bovendien zijn de voorste lokken gelaagd geknipt en is het haar beweeglijk gestyled waardoor het ook een soort shag kapsel wordt.

Halflang kapsel met lange pony. Pre collectie lente zomer 2023 Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Deze haarstijl is op dit moment een enorm hip en we zien dit soort kapsels steeds vaker in tijdschriften en op de catwalks opduiken. Je moet natuurlijk wel een beetje een durfkont voor zo’n heftige pony zijn, maar je krijgt er wél een echte look voor terug.

Halflang kapsel met lange pony. Pre collectie lente zomer 2023 Dsquared2. Photo courtesy of Dsquared2

Nog cooler – en gewaagder – wordt deze haarstijl als je net zoals op de foto’s één of beide oren door je lokken laat heen piepen. Als je er dan ook nog een stoere of juist tuttige bril bij haalt én die over je haarlokken draagt, zit je op een enorm hoog showstopper niveau.

Maar je mag het natuurlijk ook wat minder heftig houden en ‘gewoon’ voor een Birkin pony gaan. Daarmee ben je dit seizoen super in-trend. Aarzel je? Bedenk dan dat haar altijd weer aangroeit :-)

TRENDYSTYLE