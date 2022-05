Deze double denim modetrend blijven we voorlopig nog dragen

Spijkergoed op spijkergoed is al een paar jaar een geliefde modetrend en voorlopig zijn we er nog niet van af. Het is een supertrend om mee te experimenteren.

Spijkerjurkje op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Iedereen weet inmiddels waar double denim (DD) voor staat: spijkergoed op spijkergoed. De DD look komt uit het verre verleden, uit de jaren ’70, maar is nog altijd actueel. Het is bovendien een look die iedereen, ongeacht haar of zijn leeftijd, kan hebben. Dat komt ook omdat de double denim look enorm veelzijdig is.

Een DD look kan sportief zijn, stoer, maar net zo goed ook stijlvol en geraffineerd. De nieuwigheid voor zomer 2022 is dat we deze look ook in felle (neon)kleuren gaan zien. Voor een hippe look ga je dit seizoen nu eens niet voor klassiek blauw maar voor spijkerbroeken en spijkerjacks in het knalgeel, oranje of fuchsia.

Pastelkleuren spijkerbroeken lente zomer 2022

Een andere geliefde wash voor de zomer is een aquarellerige mix van zachte pastels als abrikoos en lila en wit. Dit dessin kom je momenteel overal tegen. Houd je meer van grafische looks dan vind je de witte (!) spijkerpakken met felgekleurde blokken van Dior vast te gek.

Spijkerjurkje op de catwalk van Dior voor lente zomer 2022. Photo courtesy ofDior

Overigens is het niet zo dat blue denim uit de mode is. Bij Max Mara bijvoorbeeld zagen we meerdere DD looks met een chique uitstraling in donkerblauw spijkergoed. Ook Dior kwam met een donkerblauwe total look maar dan met een sportieve twist.

Tip: spijkergoed op de blote huid of met een (minuscule) crop top onder het jasje is hot, maar vind je dat te bloot dan kun je ook voor een huidskleurige top kiezen zoals bij Dior.

Spijkerjurkje op de catwalk van Fendi voor herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Naar alle verwachting blijven we de double denim look ook de komende herfst dragen. Fendi maakt het ons met de nieuwe collectie voor herfst winter 2022 2023 gemakkelijk met creaties die eruit zien als een setje van minirok met jasje en ceintuur maar die in werkelijkheid uit één stuk bestaan.

Letitia Wright in denim mini-jurkje van Fendi op het Cannes Film Festival 2022. Photo courtesy of Fendi

De Britse actice Letitia Wright verscheen in zo’n Fendi spijkerjurkje – als we het zo even oneerbiedig mogen noemen – op het Cannes Film Festival. Eronder droeg ze sandaaltjes met slangenprint. De Fendi tas, eveneens in hetzelfde spijkerblauwe materiaal, maakte er uiteindelijk een ‘echte’ double denim look van.

Bekijk de foto’s maar eens en stel dan je eigen spijkerlooks samen. Sportief, stoer, hip, sexy of stijlvol als die van Letitia.

