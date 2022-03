Met dit modeaccessoire is jouw voorjaarslook voor 2022 up-to-date

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Fendi

De tassentrends voor lente zomer 2022 hebben van alles te bieden. Een topper is de cilinderbag, een tas in de vorm van een halve maan met een rond hengsel waardoor je uiteindelijk een cirkel krijgt waar je je arm doorheen steekt. Andere opvallende modellen die we vaak gaan zien (en dragen), zijn bucket bags en bowling tassen.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. Cilindertas van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Qua formaat volgen we in lente zomer 2022 de gulden middenweg. We komen van minuscuul klein. Iedereen zal zich het piepkleine Jacquemus tasje van een paar seizoenen geleden herinneren dat je bij wijze van spreken zo in je holle kies stak. Van dat dwergentasje maakten we een reuzenstap naar de grote shoppers à la Dior en de megatassen van Sunnei. En nu zien we terug bij normale formaten. Als er zoiets als normaal bestaat.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Max Mara

De handtassen voor lente zomer 2022 hebben vrij klassieke formaten. De ontwerpen lopen uiteen van klassiek tot romantisch tot ultramodern plus een heleboel gekkigheid voor de statement tassen.

Een categorie apart vormen de witte tassen. Vergelijk ze een beetje met sneeuwwitte sneakers. Ze geven je outfit die onberispelijke, smetteloze en stijlvolle look mee die het streven van iedere fashionista is. Met een witte tas volgens de allernieuwste trends is je look subiet up-to-date.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Etro

De meest actuele manier om een witte tas te dragen, is: bij een total white look. Zo trek je die smetteloze lijn tot in de finesses door. Superchic zijn de combinaties van Fendi: witte tassen met avant-gardistische vormen die bij witte broekpakken met tailored blazers worden gedragen. Stijlvoller kan niet.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Valentino

Ook Valentino kwam met wit op wit. Anders dan bij Fendi waar met grote, strakke vlakken werd gewerkt, ging Pierpaolo Piccioli, ontwerper van Valentino, voor meer details, zowel in de tassen als in de creaties.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Genny

Hiermee stuiten we direct op een andere trend: het materiaal en de textuur van je outfit en je tas stem je in voorjaar en zomer 2022 op elkaar af.

Modeaccessoires en tassentrends 2022. De witte tas. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Ga je voor een opengewerkte jurk of broek draag er dan een tas bij waarin dat patroon terugkomt. Ga je voor een romantische look haal er dan een witromantische tas bij, en misschien ook schoenen of sandalen in dezelfde stijl. Na jaren van spannende en soms shockerende contrasten gaan we weer matchen!

Bekijk de foto’s maar eens en update je look. Het is nooit te vroeg voor een witte tas.

