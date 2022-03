De nieuwe wintercollectie van Miu Miu maakt iedereen gek

De zomercollectie van Miu Miu was een voltreffer, een instant cult collectie. In de nieuwe collectie voor herfst 2022 2023 trekt Miuccia Prada de lijn op voortreffelijke manier door.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

De allernieuwste modecollecties van Miu Miu moeten iets met je doen. De mode van Miu Miu is innoverend en neemt de klassieke moderegels op de schop. Je kunt het mooi vinden of niet. Je kunt er hebberig van worden of jezelf er absoluut niet in zien lopen, maar onverschillig kunnen deze collecties je niet laten.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

De collectie voor lente zomer 2022 van Miu Miu, de jonge lijn van Prada, kwam als een complete verrassing, en had een enorme impact in de modewereld. Miuccia Prada vergrootte de nieuwe lage-taille-trend uit en ging vervolgens flink te keer met de schaar om rokken, blazers, blousjes en truien te kortwieken. Althans, zo zag het eruit.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Boven de ultrakorte rokjes – niet breder dan een flinke ceintuur – was onderbroeken zichtbaar zoals we dat uit de jaren ’90 en ’00 kennen. Want ja, de hele collectie was een vette knipoog naar – hoe dat tegenwoordig populair heet – Y2K.

De wintercollectie (herfst winter 2022 2023) die dinsdag 8 maart in Parijs werd geshowd, is duidelijk deel 2 van de nieuwe weg die Miu Miu is ingeslagen. Op de catwalk showden wederom ultrakorte plooirokjes, ditmaal afgewisseld met rokjes tot net op de knie. Kwamen de rokjes voor de zomer 2022 (we moeten ze nog gaan dragen) vooral in kaki, voor winter 2022 2023 zijn ze overduidelijk geïnspireerd door de tennismode.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

De show opende met een serie optisch witte plooirokjes in verschillende lengtes die net zoals voor de zomer met stoere leren riemen, soms zelfs twee tegelijk, en slipjes in zicht werden gedragen. Ook de bovenkleding vertoont invloeden van de tennisbaan: truitjes met V-hals, rode en blauwe strepen op onberispelijk wit, argyle ruiten, volumes die aan het poloshirt herinneren. Aan hun voeten dragen de modellen ballerina’s met dikke kniekousen die ons terugvoeren naar onze kindertijd.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Skirt suits maar ook short suits bestaan wederom uit ultrakorte plooirokjes/shorts met korte, kleine jakjes die evenwel in deze collectie worden afgewisseld door grote boxy blazers of oversized leren jacks.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Een tweede rode lijn in de wintercollectie zijn de rijkelijk versierde doorzichtige jurkjes met ondergoed in zicht: mouwloos, met fonkelende pailletten, kristallen en goudkleurige details.

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Er is zoveel gaande in deze collectie, en er is zoveel dat ons (als verwoede badmintonspelers) ultrahebberig maakt, dat we een aantal key items en trends even voor je op een rijtje zetten. Of je deze collectie nu mooi vindt of niet (wij vinden ‘m geweldig), deze collectie bevat – afgezien van de volumes die zich misschien wat moeilijk laten dragen – items en mode ideeën die iedereen kan hebben:

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

plooirokken, superkort of knielang

ballerina’s met wollen kniekousen

stoere leren riemen (je kunt er twee tegelijk dragen, boven elkaar, dus op verschillende hoogtes – even extra lusjes op je kledingstuk zetten)

oversized leren jacks met grote, harige faux fur kragen

kleine leren bomber jackets met teddy voering

optisch wit voor de winter

mannelijke ruiten

skirt suits, met minirok of rok op de knie

superkleine blazers of oversized blazers met boxy schouders

onderbroeken in zicht

mocassins

cropped truitjes

stoere leren buckle boots

leer op leer

argyle ruiten

spijkershorts

doorzichtige jurken met kristallen

oversized lange winterjassen

gekleurde leren broeken

slangenprints

motorjacks met details in kleur

oorbellen en kettingen met kristallen (als setje gedragen)

en dan nu alles door elkaar slaan :-)

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren.

TRENDYSTYLE