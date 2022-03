Dit is de broek die je dat ultieme voorjaarsgevoel 2022 geeft

Streetstyle mode lente zomer 2022. Witte broeken

Eindelijk laat de zon zich zien. Dit is het moment om je kans te grijpen: draag nu die witte broek voor dat ultieme voorjaarsgevoel.

Wit mag je tegenwoordig altijd dragen, ook in de winter. Zelfs total white looks mogen tegenwoordig het hele jaar door. Maar instinctief verbannen we wit in het donkere seizoen naar de achterste hoek van onze kledingkast. Totdat de lente van zich laat horen. Die vieren we met lichte kleuren. Gewoonlijk zijn dat pastels, maar voor lente zomer 2022 zijn dat ook neonkleuren, en wit.

Streetstyle mode lente zomer 2022. Witte broeken. Photo courtesy of Etro

Een item waar je zo in kunt weglopen, bij wijze van spreken zonder je winterse bovenkleding aan te passen, is een witte spijkerbroek. Een witte spijkerbroek is veelzijdig. Je kunt ‘m zo aanschieten onder je wintertrui en winterjas.

Wijde broeken met (semi)hoge tailles zijn nog steeds een trend (maar bereid je voor op lagere taille later in het jaar 2022). We zagen ze op de zomercatwalks volop voorbijkomen.

Streetstyle mode lente zomer 2022. Witte broeken. Photo courtesy of Alberto Ferretti

De influencers tijdens de modeweken van eind februari en begin maart van dit jaar (met ongewoon gemene temperaturen) lieten zien hoe je zo’n witte broek stijlvol kunt dragen (zonder kou te lijden). Deze twee looks vielen ons op.

De Duitse influencer Caro(line) Daur combineerde een witte spijkerbroek met een korset (een huge modetrend voor lente zomer 2022 die we aan Bridgerton en royalcore te danken hebben) met daaronder een zwarte blouse en erover een camel overjas. Een ongebruikelijke maar stylish combinatie die bovendien beschermt tegen de koude voorjaarswind.

Streetstyle mode lente zomer 2022. Witte broeken

Influencer Nataly Osmann droeg een witte spijkerbroek met een trui of spencer in een fuchsia neonkleur (houd deze kleur in de gaten!) en een oversized blazer, een andere trend die we dit seizoen nog veel gaan zien en dragen. Deze combinatie kun je misschien leggen met items die je al in je kast hebt.

