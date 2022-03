Minirokken en skirt suits in jaren ’60 stijl zijn huge modetrends voor lente zomer 2022. Deze trends zijn geschikt voor alle leeftijden. Wel even goed aandacht aan je knieën besteden! We hebben 7 anti-aging tips voor je.

Dit kun je doen tegen ‘kninkles’: rimpels rond je knieën. 7 Tips voor sexy knieën. Foto Charlotte Mesman

Coco Chanel vond dat knieën niet gezien mochten worden. Zo ver willen we niet gaan maar misschien is het wel goed om wat extra aandacht aan je knieën te besteden. Dat geldt temeer nu de minirok maar ook skirt suits huge modetrends voor lente zomer 2022 gaan worden.

En denk niet dat je knieën niet gezien worden. Ik herinner me nog goed dat arme Gwyneth Paltrow al in 2011 (ze was toen nog maar 39) door de pers hevig werd bekritiseerd om haar ‘kninkles’ (knierimpels). Tijdens een bezoek aan Venetië zag ze er stralend uit, maar die knieën…

De pers wees met een beschuldigende wijsvinger naar de rimpels en slappe huid rond Gwyneths gewrichten. Dit incident staat in mijn geheugen gegrift omdat ik toen de term ‘kninkles’ voor het eerst hoorde, maar vooral ook omdat ik er vanaf dat moment nog een schoonheidsprobleem bij had. OMG, kninkles, ja, ook dat nog :-)

Dit kun je doen tegen knierimpels. 7 Anti-aging tips

Zones als handen, nek maar ook knieën (en ik zou er persoonlijk ellebogen aan toe willen voegen) vertonen als eerste tekenen van huidveroudering. Voor knieën (en ellebogen) is dat eenvoudig te begrijpen. Omdat deze voortdurend in beweging zijn en steeds moeten buigen, moet de huid rond dit gewricht op zich al wat ruimer zijn. In de loop van de tijd verliest die echter elasticiteit en dat kun je vaak al op jongere leeftijd zien. Verder worden onze knieën ook sneller blootgesteld aan de zon (ze steken uit) en niet altijd denken we eraan om deze zone goed te verzorgen.

Magere mensen hebben het meest last van knierimpels

Magere mensen hebben het meest last van kninkles, zeggen de experts. Op een magere persoon zouden uitzakkende huid en rimpels eerder tonen. Daar zal vast iets inzitten. Maar misschien ontkomt niemand er wel aan. Ook dames als Demi Moore, Catherine Zeta-Jones en ook Sharon Stone – vrouwen die zich toch op en top verzorgen, zou je zo denken – zijn de laatste tijd, net als toentertijd Gwyneth, behoorlijk aangevallen op hun kninkles.

Het zal je dan ook niet verbazen dat Hollywood tegenwoordig in de ban is van anti-kninkle therapieën. Eén van de meest effectieve (zo zegt men), maar ook meest pijnlijke behandelingen, zou bestaan uit een combinatie van ultrasound en radio frequentie om de huid te doen ‘slinken’. Daarnaast worden de knieën geïnjecteerd met stamcellen die uit het bloed of beenmerg worden geabstraheerd. Binnen twee maanden zouden je knieën weer als nieuw zijn.

We geloven het graag maar misschien is het beter om met minder pijnlijke (en minder kostbare) dingen te beginnen. Dit kun je doen om je knieën mooi te houden:

7 Anti-aging tips voor mooie knieën

Smeer de huid rond je knieën regelmatig – dit is tenminste één keer per dag – in met een vochtinbrengende crème.

Scrub je knieën één keer per week. Je zou zelfs kunnen overwegen om de huid rond je knieën met een masker te pamperen.

Bescherm je knieën met een UV-filter tegen de zon. Dit is heel belangrijk! Denk er maar eens aan hoe vaak je op het strand niet op je rug met naar de zon opgetrokken knieën op je strandstoel ligt. Ze krijgen de volle laag!

Verlies niet te snel gewicht (dit is nooit goed).

Pak je knierimpels aan door regelmatig te squaten, iets wat je toch al voor je billen doet, toch? Je hebt nu een extra motivatie. Regelmatig zwemmen kan ook een handje helpen.

Eet voldoende eiwitten en gezonde vetzuren (uit vis) om de collageen aanmaak te stimuleren.

Maak gebruik van de mode. Wil je je knieën niet tonen, ga dan voor kousen of een lange rok of jurk. Gelukkig is lang ook in de mode! Overigens zouden kninkles minder tonen als je iets van een hak draagt.

