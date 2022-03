Zo zien de beach waves voor het nieuwe seizoen eruit (grungy!)

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of Missoni

De haartrends voor 2022 zijn enorm in beweging. Letterlijk alles waar we de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt, wordt op de schop genomen. Zelfs die geliefde beach waves krijgen voor het nieuwe seizoen een make-over.

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of Missoni

Dat hebben we natuurlijk weer te danken aan de Y2K-invloeden. De comeback van de trends uit de jaren ’90 en ’00 drukken een enorme stempel op alles wat met trends te maken heeft. De modetrends (minirokken, Paris Hilton roze, lage taille broeken, crop tops), de beautytrends (bruine lipliner, bruine oogschaduw, dunne wenkbrauwen, transparante lipgloss) én de haartrends.

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of Roberto Cavalli

In de haarsnitten vertalen deze trends zich in laagjeskapsels, shags, lobkapsels à la Rachel van Friends, maar ook in de haarstyling krijgen we ermee te maken. Grungy looks steken de kop weer op. Messy kapsels zijn terug.

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of N21

Kortom, after party looks zijn hot. Overigens verbaast dat natuurlijk niemand. Want na twee jaar binnenshuis te hebben doorgebracht, hebben we allemaal zin om los te gaan. Zo’n ietwat ruige, sexy after party look past bij die mood.

En dus verruilen we onze zwoele beach waves voor een wilder zusje: messy en grungy waves. We komen meteen ook op andere hairstylingsproducten uit. In plaats van salt sprays gebruiken we haargel. Overigens is de nieuwe generatie gel heel anders dan die uit de jaren ’80. Toentertijd stond je haar er letterlijk stijf van. De gels van nu houden je haar zacht en soepel en geven het een glans mee.

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Die glans sluit direct mooi aan bij alle gloss, glass en shiny trends, zowel in de mode als in de make-up en haartrends, die natuurlijk weer terug te voeren zijn op Y2K.

Haartrends lente zomer 2022. Grungy haarstijlen. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Hoe ga je te werk voor grungy waves? Prep je haar met een volumizerend product, kneed er gel in en zet de föhn met diffuser erop terwijl je je haar met je vingers in beweging brengt. Je kunt de look nog versterken door wat meer gel bij de haarwortels en op het bovenste gedeelte van je haarlengte aan te brengen zodat je een soort lichte wet look krijgt.

Wet looks gaan het komende jaar (ook volgend jaar winter) helemaal de trend worden. Geef je haar dat effect mee dat je krijgt als je een hele zomernacht doordanst en er kleine transpiratiedruppels in je haar staan. Supersexy en up-to-date.

TRENDYSTYLE