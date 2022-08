Vergroot je zomervreugde met deze mode accessoire trend

Trend: statement bijous. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Met de comeback van de jaren ’90 in de modetrends voor 2022 kwamen ook die pietepeuterige kettinkjes van weleer terug. Denk aan meerdere dunne kettinkjes bij elkaar, een enkel kettinkje met een bedel of een naamplaatje à la Sarah Jessica Parker.

Trend: statement bijous. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Maar er zijn ook andere stromingen. Zo zagen we tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence ook fantastische statement bijous langskomen die zoiets schreeuwden als ‘The Bigger The Better’.

Deze bijous zijn ideaal om je look een unieke twist mee te geven. Want om uniek-zijn draait zo ongeveer alles tegenwoordig. Het fijne is ook dat dit soort bijous nooit uit de mode zullen raken, juist omdat ze zo persoonlijk zijn.

Trend: statement bijous. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Wil jij ook wel eens experimenteren met zo’n giga-bijou, ga dan op zoek naar bijzondere exemplaren. Kijk eens rond op antiekmarktjes op je vakantiebestemming. Check de lokale bijous van je exotische vakantieoord. Of wip eens binnen bij een vintage winkeltje in eigen land.

Trend: statement bijous. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Overigens hoeft zo’n statement bijou echt niet vintage te zijn. En het hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Het mag ook super kitsch. Of zelfgemaakt. Het hoeft ook niet per se een ketting te zijn. Oorbellen, armbanden, enkelbanden, alles kan jouw signatuur-bijou worden.

Trend: statement bijous. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Waar het om gaat, is dat het een toegevoegde waarde voor jouw persoonlijke look heeft. Een supervoorbeeld is de mega-strass ketting bij een zwart hemdje en spijkerbroek zoals we dat bij Pitti zagen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.