Zo draag je blazer nu eens niet met die bijbehorende broek

Streetstyle mode 2022. Blazers. Foto ADVERSUS

We zijn allemaal zo gewend geraakt aan de kant-en-klare broekpakken – ze maken blijvend deel uit van de modetrends voor 2022 – dat we soms vergeten om zelf wat spannende combinaties te leggen.

Maar haal de blazer van je broekpak eens uit de context en leg creatieve, vernieuwende combinaties.

We zochten een paar streetstyle looks van de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence voor je uit. Deze modebeurs staat bekend om zijn stijlvolle en elegante mood die zich ook reflecteert in de outfits van het modepubliek dat we er halfjaarlijks aantreffen.

Een paar blazer ideeën uit de streetstyle mode

Streetstyle mode 2022. Blazers. Foto Charlotte Mesman

Cool: draag een blazer in een naturel blazer op een spijkerbroek; onder de blazer draag je een witte tanktop en een witte blouse. Maak de look af met mocassins en een designtas.

Streetstyle mode 2022. Blazers. Foto Charlotte Mesman

Stijlvol: draag een lichte blazer op een lichte broek maar nu eens niet in precies dezelfde kleur. Combineer het geheel met een zwart hemdje en goudkleurige accessoires voor een warme en luxueuze touch.

Streetstyle mode 2022. Blazers. Foto Charlotte Mesman

Jong: draag een gekleurde blazer op spijkershorts of – nog leuker – een (oude) spijkerbroek die je zelf hebt afgeknipt.

Streetstyle mode 2022. Blazers. Foto ADVERSUS

Superchic: draag een bloemenblazer losjes over een klein jurkje. Trek de blazer niet aan maar hang hem over je schouders. Aan je voeten een paar slingbacks en op je neus een grote seventies zonnebril, en je bent dé ster!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.