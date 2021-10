Trend alert. Met deze make-up look voor de winter is het scoren!

De allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2021 2022 staan in het teken van de jaren ‘2000. Met deze look loop je vooruit op de trends. Must-try!

Make-up trends 2021 2022. Lippotlood, lipgloss, blush, oogmakeup. Foto: Charlotte Mesman

Geraffineerde oogmake-up is terug, hoogglans lipjes zijn in, blush en contouring vieren hoogtij. De make-up trends voor herfst winter 2021 2022 staan in het teken van eind jaren ’90, begin jaren ‘2000. We gaan ons weer écht opmaken! Supercool om je doordeweekse dagen mee op te luisteren of om mee te schitteren tijdens de feesten.

Zo zagen de make-up trends er de afgelopen jaren uit

Kijk je naar de catwalk make-up looks van de afgelopen jaren, dan ging het vooral om ‘dewy’ skin zonder blush. De oogmake-up was veelal òf natuurlijk òf minimalistisch (bijvoorbeeld in huidskleuren of in één enkele kleur, bijvoorbeeld een brede, gekleurde streep over de oogleden of gekleurde eyeliner). Kundig opgemaakte oogmake-up met meerdere details, structuren en in elkaar overlopende shades (vanwaar het woord ‘oogschaduw) was er niet of nauwelijks bij.

Zo zien de make-up trends voor de nieuwe seizoenen eruit

Maar opeens gaan we het anders doen. De allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2021 2022 laten weer échte make-up looks zien waar meerdere make-up producten aan te pas komen en die ook weer iets van je opmaaktechniek gaan vergen. Zo gaan we voor onze lippen tenminste drie producten gebruiken en voor onze ogen nog wel meer.

De mood is typisch Y2K, dat is: geïnspireerd door de jaren rond de eeuwwisseling. Het klinkt je misschien allemaal als abrakadabra in de oren klinkt, maar de make-up look die we op de catwalk van Fendi voor lente zomer 2022 zagen, maakt in één oogopslag alles duidelijk. N.B. Het gaat hier om de zomercollectie voor volgend jaar (!), met andere woorden: naar verwachting worden de Y2K trends de komende maanden alleen nog maar bigger!

Laten we de jaren ‘2000 make-up look en make-up trends bij Fendi even analyseren:

Met lippotlood omlijnde lippen zijn terug.

Hoogglans mondjes zijn hot. Transparante gloss over je lippenstift – in welke kleur dan ook – is dé make-up must voor herfst winter 2021 2022.

Oranje poederblush (in tegenstelling tot rozeachtige creamblushes) is hot and happening. Je gebruikt de blush om te contouren.

die vervagen in oranjetinten. Geef je ogen een langgerekte vorm mee. Gebruik oogschaduw echt als ‘schaduw’, namelijk om de diepte onder je wenkbrauwbot te versterken en je oogopslag te intensiveren.

Ga voor een matte huid . Transparante poeder is terug!

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met jouw nieuwe winter make-up look.

