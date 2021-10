Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves: stoere riemen en ceintuurs

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Het zou overdreven zijn om te zeggen dat de zogenaamde ‘straatmode’ (streetstyle) tegenwoordig belangrijker is dan de mode op de catwalks, maar het zit er wel tegenaan. De modehuizen presenteren de nieuwste modecollecties (vaak ook geïnspireerd door wat er op straat gebeurt) en de influencers en streetstyle-fashionista’s geven er een eigen, praktische twist aan. En juist daar steek je een heleboel van op! Zo werd ons tijdens de afgelopen Fashion Weeks een heleboel meer duidelijk over de modetrends voor herfst winter 2021 2022.

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Chiara Ferragni. Foto: Charlotte Mesman

De looks van de fashionista’s rond de showlocaties van de modeweken geven je namelijk in één oogopslag een idee van de nieuwe modetrends die we het komende seizoen veel zullen gaan zien (en welke trends minder in trek zijn). Ze laten je ook zien hoe je er creatief mee om kunt gaan. Vandaag hebben we streetstyle foto’s van de belangrijkste influencers bij Etro voor je. Op onze foto’s zie je onder meer top influencer Chiara Ferragni en Xenia Adonts, en topmodel Barbara Palvin. Bekijk hun looks maar eens en doe mode ideeën op.

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Xenia Adonts (links) en Tamara Kalinic (rechts). Foto: Charlotte Mesman

Wij lieten onze gedachten er ook even over gaan en spotten de volgende modetrends voor herfst winter 2021 2022:

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Jessica Wang. Foto: Charlotte Mesman

1. Baggy pants

2. Truien die in broeken worden gedragen

3. Supergrote ceintuurs met opvallende sluitingen/sluitingen en/of etnische prints

4. Buideltasjes met stenen

5. Blouses met grote (enorme) roesjes

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

6. Oversized bomberjasjes met paisley prints (ook al bij de grote modeketens gespot!)

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

7. Double denim

8. Ceintuurs/riemen met zilverbeslag OVER je trui

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

9. Driedelige broekpakken in het fluweel

10. Geknoopte ceintuurs.

Bottomline: stoere ceintuurs/riemen zijn terug van weggeweest! Plus: fans van baggy pants worden deze winter op hun wenken bediend.

Streetstyle trends 2021. Zo gaan we ons kleden. Mode must-haves voor winter 2021 2022. Barbara Palvin. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

