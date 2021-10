De experts lijken het erover eens te zijn dat haaruitval in de herfst inderdaad toeneemt. Het is dus geen fabeltje! Dit is waarom je in de herfst meer haren verliest.

Haaruitval. Waarom verlies je meer haar in de herfst?

Jarenlang vroegen we ons af of het verbeelding was of niet. Verlies je in de herfst nu echt meer haar dan in andere seizoenen of is het een fabel? Inmiddels lijken de experts het erover eens te zijn dat haaruitval inderdaad in de herfst toeneemt.

Verliezen we normaal zo’n 50 tot 60 haren per dagen, in de herfst kan dit aantal oplopen tot circa 100 haren per dag. Het is een normaal verschijnsel. Wat echter nog niet algemeen bekend is, is dat de toename van haaruitval in de herfst (ook) te maken heeft met onze gedragingen in de zomer. De regelmatige blootstelling in de zomer van ons haar aan de zon veroorzaakt (deels) ons haarverlies in de herfst.

Uit onderzoeken is gebleken dat zonnestraling veranderingen in de chemische compositie van ons haar teweegbrengt. Dit proces wordt wel ‘foto-oxidatie‘ genoemd. Net zoals onze huid bevat ons haar pigment, melanine, om ons haar te beschermen tegen de blootstelling aan UV-straling. Hoe groter de concentratie van melanine, hoe minder snel ons haar in de zon zal beschadigen.

Toch is het vaak onvermijdelijk dat de zon een foto-oxidatie proces op gang brengt. Tijdens dit proces worden de chemische verbindingen tussen de aminozuren verstoord, worden vetten afgebroken en is er sprake van foto-oxidatie van de melanine. Een recent onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat blootstelling aan de zon van je haar zelfs een soort litteken op de haarfollikels kan achterlaten.

Al met al is het heel dus belangrijk – maar dat wisten we al – om je haar tijdens de zomer goed tegen de zon te beschermen. En mocht je in de herfst wat meer haaruitval hebben dan normaal, ga dan eens na of het een nasleepje van de zomer kan zijn.

Verder is het ook nog eens zo dat we van nature in de overgangsseizoenen wat meer – dat is de lente, en juist ja, de herfst – wat meer haar verliezen dan normaal. Tel dat bij het haarverlies ten gevolge van UV-straling in de zomer op en je weet waarom je in deze periode van het jaar al die haren in het doucheputje vindt.

