Haartrends. Zo maak je snel een rode-loper-kapsel met ultieme glam uitstraling

Haartrends winter 2021 2022. Zo maak je snel een rode-loper-kapsel. Foto: Charlotte Mesman

In de kapseltrends voor herfst winter 2021 2022 ligt de nadruk op de haarsnitten die creatiever zijn dan ooit. Door middel van lagen en moderne kniptechnieken krijgen onze haarcoupes interessante en moderne volumes. Maar laten we niet vergeten hoe ultrachic een klassiek kapsel kan zijn!

Lange leve klassieke haarcoupes

Lang of halflang haar op één lengte zal nooit uit de mode raken. Klassiek is tijdloos. Wil je niet aan de haarlengte komen, maar toch iets extra’s met je haar doen, dan kun je denken aan een gordijntjespony, de lieveling aller tijden. Curtain bangs flatteren en zijn anti-aging. Ze leiden de aandacht af van voorhoofdsrimpels, kraaienpootjes en shapen iedere gezichtsvorm optimaal.

Partykapsels met glam allure

Als je je klassieke haar voor een bijzondere gelegenheid iets extra’s wilt meegeven, hoef je echt niet per se met de schaar aan de slag. Met een creatief haarstyling idee kun je schitterende hair looks creëren. Neem nu het kapsel van Bethany, een beeldschone Amerikaanse die wij (samen met haar snoezige tweelingdochtertjes) tijdens de afgelopen Milan Fashion Week van september ontmoetten.

Bethany stak qua stijl en charme met kop en schouders boven alle influencers uit. Haar hele voorkomen (kapsel incluis) was ongekunsteld en niet vergezocht of over-the-top modieus. Ze had haar klassieke lange haar met curtain bangs ‘zogenaamd moeiteloos’ heel nonchalant gestyled waardoor haar kapsel juist die sterrenallure kreeg.

Zo ga je te werk. Haarstyling tips

Bethany’s hair look is heel eenvoudig na te doen. Was je haar (voor dit kapsel moet het schoon en luchtig zijn!), verzorg het met een conditioner, dep het voorzichtig handdoekdroog, gebruik een voluminizing of ‘prep’ haarproduct en föhn je haar in model met behulp van een ronde of brede borstel. Maak een zijscheiding of – je nu curtain bangs hebt of niet – en breng de volle kant van je haar over je voorhoofd naar de andere kant. Een zijscheiding corrigeert juist omdat die asymmetrisch is eventuele onregelmatigheden in het gezicht.

Geef je haar bovenop je hoofd volume met behulp van een droogshampoo. Het hoeft geen bouffant te zijn maar een beetje volume on top maakt je look net wat feestelijker en meer glam.

Tenslotte bind je je haar heel losjes (lees: luchtig en fluffy) in een semi-warrige knot of dubbelgeslagen staart aan de zijkant van je hoofd (die van de volle kant van je zijscheiding) samen. Op die manier is je losse knot /staart ook te zien als iemand je recht in je gezicht kijkt. Supervrouwelijk, chic en feestelijk. Voor een extra glam look draag je er lange, fonkelende oorbellen bij.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Je zult direct begrijpen wat we bedoelen! Heb jij er al zin in? Wij wel!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE