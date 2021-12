Loop vooruit op de make-up trends voor 2022 met deze party make-up look. Een kind kan de was doen!

Make-up trends 2022. Dit is de gemakkelijkste party make-up look ever. Photo courtesy of Etro SS 2022

Smokey eyes? Eyeliner met wings? Het mag allemaal nog wel – zekers! – maar de make-up trends voor 2022 laten ook heel andere, verfrissende make-up looks zien. Je doet ze bovendien gemakkelijk na.

Make-up trends 2022. Dit is de gemakkelijkste party make-up look ever. Foto: ADVERSUS

De make-up is de afgelopen jaren enorm veranderd en dat hebben we vooral aan de social media te danken. Klassieke make-up looks als smokey eyes zijn nog altijd welkom, maar er is zoveel meer onder de zon.

Huge make-up trends voor 2022 zijn metallics (goud, zilver, koper), gekleurde eyeliner, reverse cat eyes (langgerekte ogen dankzij een eyeliner onder het oog) maar ook buitensporige oogmake-up met glitter en strass steentjes.

Een make-up look met fonkelende steentjes kwamen we tegen bij de modeshow van Etro voor lente zomer 2022. Deze look is perfect voor party’s en feesten. Bovendien valt deze look heel gemakkelijk te creëren. Schaf pailletten of zilver- of goudkleurige platte steentjes aan en plak ze met wimperlijm onder je ogen.

Je kunt er een patroon in aanbrengen of de steentjes lukraak opplakken. Je kunt voor één enkele rij steentjes kiezen of je fantasie laten gaan en ze ook wat lager op je wangen zetten.

De rest van je make-up houd je simpel: mooi ingetekende wenkbrauwen, wat zwart oogpotlood in de buitenste ooghoeken, een beetje mascara, een natuurlijke mond en natuurlijk een mooie huid.

Haal er een paar dramatische oorbellen bij en je hebt een feestelijke look waar niemand omheen kan!

Bekijk de foto’s maar eens en laat dan je fantasie gaan.

