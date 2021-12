Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver (voor de Feesten maar dat niet alleen)

Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver. Photo: courtesy of Valentino, Ermanno Scervino, Sportmax

Metallics maken ook deze winter deel uit van het modebeeld. Goud en zilver wedijveren om de eerste plaats. Vandaag laten we je zien hoe je zilver volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 draagt.

Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver. Photo: courtesy of Balmain

Zilver (koud) is hét metaal van de winter zoals goud (warm) hét metaal van de zomer is. Je draagt zilver altijd en overal. De tijden dat je je metallics alleen voor feestelijke gelegenheden tevoorschijn haalt, zijn voorbij.

Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver. Photo: courtesy of Saint Laurent

Fantastische voorbeelden zijn de zilverkleurige broek van Balmain en de zilverkleurige cowboylaarzen van Isabel Marant. Daar zou je toch de hele winter in willen rondlopen? Ze geven je dagen een twinkelende kwinkslag mee en luisteren je look op. Je wordt er blij van!

Maar ook zilverkleurige cocktailjurkjes en zelfs zilverkleurige shorts laten zich gemakkelijker dan anders dragen. Want onder die korte jurkjes trek je deze winter een slank afkledende broek of legging aan. Je kunt kiezen voor zilver met zwart (maan in de donkere winternacht) maar ook zilver met wit (maneschijn op sneeuw) is in de winter heel mooi.

Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver. Photo: courtesy of Saint Laurent

Zilverkleurige shorts kun je, zoals Saint Laurent ons dat voordoet, met lieslaarzen maar natuurlijk ook met donkere panty’s dragen. Dat kleine juweelbehaatje kan een top worden, oversized blazer erover en je klaar ben je.

Modetrends winter 2021 2022. Hul je in het zilver. Photo: courtesy of Miu Miu

Voor een ultiem feestelijk gevoel ga je voor een lange jurk met zilverkleurige pailletten, zoals die van Valentino (zie de coverfoto) of het kleine jurkje van Miu Miu. In de winkels hangen de meeste beeldige exemplaren op ons te wachten. Je kunt deze look afmaken met een paar pittige pumps maar ook – voor het contrast – met chunky (nepbonten) boots.

Houd het qua mode accessoires en ook make-up heel simpel, en laat het zilver voor zich spreken. Fonkel de winter door!

TRENDYSTYLE