Deze Gen-Z make-up trend is perfect voor het vroege voorjaar

De visagisten van MAC updaten ons over de allernieuwste make-up trends. De Bleached trend met zijn krijtpastels, geliefd bij Gen-Z, is perfect voor een vroege lentelook.

Make-up trends 2022. Bold by Baltasar González Pinel MAC Cosmetics EMEA

Als je niet meer zo piepjong bent, dan herinner je je de make-up uit de jaren ’90, begin jaren ’00 misschien nog. We maakten ons toen op met allerlei pastelkleuren zoals roze en lichtblauw. Britney Spears, Lindsay Lohan en Paris Hilton konden er niet genoeg van krijgen. Momenteel is deze pastelkleurige make-up trend weer volop in zwang. Maar – je voelt ‘m al aankomen – wel weer nèt even anders.

Make-up trends 2022. Bold by Marieke Thibaut MAC Cosmetics EMEA

De visagisten van MAC Cosmetics weten er het fijne van, of course. Ze doopten deze trend ‘Bleached‘ en legden ons in een masterclass haarfijn uit hoe deze make-up trend die overigens enorm populair is bij Gen-Z er ruim 20 jaar later, in 2022, uitziet. Dit vertelden de topvisagisten van MAC ons.

Liv Apelland: In plaats van met zwart zoals in de Bold trend gaan we in Bleached met wit layeren. Hannah, kun jij er iets meer over vertellen?

Hannah Bennett (Senior make-up artist Nederland): Ik vind dit nu typisch zo’n trend die die Gen-Z schreeuwt. Deze trend is jong & happening, en overal op de social media te vinden. Bleached is heel geliefd bij deze hippe generatie want het gaat om spelen met kleur en jezelf uiten. Deze populariteit laat zich gemakkelijk verklaren want Gen-Z is momenteel enorm geïnspireerd, geobsedeerd, door alles uit de vroegere jaren ’00.

Make-up trends 2022. Bold by Marieke Thibaut MAC Cosmetics EMEA

En de pastelkleuren in de Bleached trend komen nu juist uit dat tijdperk. Lila, babyblauw. Denk aan de kleuren die Britney Spears en Lindsay Lohan droegen. We gaan ze weer zien, maar dan in een andere vorm. Vandaag de dag is deze trend puur fun! Het is uitdrukking aan jezelf geven met pastelkleuren. Overigens gaat het hier niet om één bepaalde kleur maar om een heel gamma aan pastels, maar – en dat is de nieuwigheid – dan afgezwakt, meer chalky en verwassen. Alsof je er wit aan toegevoegd hebt.

Door die verwassen look worden deze kleuren ‘gender neutral’. Het is iets voor iedereen, maar wel in de fun way. Er zijn verschillende manieren waarop je dat effect kunt bereiken.

Make-up trends 2022. Bold by Baltasar González Pinel MAC Cosmetics EMEA

Marieke Thibaut: Voorheen ging het allemaal om creamy, shimmery pastels, maar wat deze Bleached trend vooral nieuw maakt, is dat-ie krachtiger, intenser is Het gaat om layeren met kleuren en textuur. We gebruiken wit of ook concealers om dit soort effecten te bereiken. Voor de make-up looks die jullie op de foto’s zien, gebruikte ik wit en nudes waar ik dan een kleur aan toevoegde. Op die manier kun je je eigen, unieke kleuren maken. Ik denk dat deze trend daarom ook zo populair is bij Gen-Z: ze kunnen hun kleuren te personaliseren. Het gaat om allemaal mixen en layeren van oogschaduw.

Hannah Bennett: Voor mij is het must-have product Paint Pot in het wit. Die gebruik ik altijd om de kleuren van oogschaduw te intensiveren, maar ook om die pastelkleurige Bleached oogmake-up te creëren. Want als je een witte ondergrond hebt, dan hoef je er enkel nog maar met een fluffy kwast wat kleur overheen te zwiepen. Het hoeft niet zo intens te zijn als de Bold trend maar het kan een heel speels effect geven. De Bold trend is meer voor een avondje stappen, terwijl Bleached meer een statement look is. Die witte ondergrond is echt key voor deze chalky pastel look.

Marieke Thibaut: De vorm is ook belangrijk. Je kunt voor een pastelkleurige eyeliner gaan maar je kunt ook je hele ooglid opmaken. Je kunt met verschillende kleuren in regenboogstijl spelen. Of spelen met de plaatsing van meerdere kleuren. Het is echt heel speels. Je kunt het simpel houden en zelfs de mascara achterwege laten. Maar als je een intensere look wilt, gebruik je mascara.

Hannah Bennett: Ja, zo’n washed eye look kan soms wat moeilijk zijn, dus wil je het meer draagbaar maken dan definieer je je oogmake-up met een donkere mascara. Het mag echt lekker chunky zijn. Vandaag bijvoorbeeld heb ik zelf alleen een verwassen lichtblauwe oogmake-up en verder mascara omdat dat die chunky lash geeft tegen die lichte ondergrond. Dat geeft een mooie definitie.

Liv Apelland: Inderdaad, mascara maakt het draagbaarder. Het voegt ook volume toe. Dus de tip is: wil je het draagbaar maken, combineer Bleached dan met mascara. Ik vind dit een coole look. Ik weet nog dat ik ‘m zelf droeg. Mijn eerste make-up look was helemaal wit rondom het oog en dan deed ik er een paarse oogschaduw daarover. Het komt allemaal terug. Alleen hebben we nu wat meer textuur dan in de jaren ’90, en alles is ook wat speelser.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE