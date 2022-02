Deze spijkerbroeken voor 2022 passen bij jouw figuur

Spijkerbroeken trends 2022. Deze jeans past bij jouw figuur. Foto: Charlotte Mesman

Hoge taille, lage taille, recht of bootcut, skinny, baggy, zevenachtste? De spijkerbroektrends voor 2022 lopen sterk uiteen. De hoge taille blijft in de mode, maar er is een (sterke) tendens richting de lage taille.

Rechte jaren ’80 voeren (nog steeds) de boventoon maar de skinny jeans komt ook weer in beeld. Hetzelfde geldt voor de bootcut. Om het nog maar niet te hebben over baggy jeans! Die zijn supercool. Keus te over dus maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat de spijkerbroek(en) die je kiest jouw figuur op z’n allerbest doen uitkomen.

Spijkerbroeken trends 2022. Deze spijkerbroeken maken je (stukken) slanker. Foto: Charlotte Mesman

We zijn weer even in de materie gedoken en hebben een aantal praktische vuistregels voor je opgesteld. Een gidsje dat je kan helpen bij de aankoop van nieuwe spijkerbroeken (of bij het maken van een selectie van de spijkerbroeken die je al hebt).

Klein, korte benen of niet al te slank?

Ben je lang, slank met gazellenbenen en heb je een mannequinfiguur (hahaha… wie valt er in hemelsnaam in deze categorie?) dan kun je elk type spijkerbroek hebben. In alle andere gevallen is het altijd goed om te kiezen voor spijkerbroeken die je optisch gezien langer maken. Dit helpt je als je klein van stuk bent, korte benen hebt maar ook als je niet al te slank bent.

Spijkerbroeken trends 2022. Deze jeans past bij jouw figuur. Foto: Charlotte Mesman

Deze spijkerbroeken maken je optisch gezien langer:

spijkerbroeken met een hoge taille,

zwarte (of in ieder geval donkere) spijkerbroeken,

rechte spijkerbroeken,

strakke spijkerbroeken,

maar vooral ook lange spijkerbroeken tot op of zelfs over je schoenen vallen,

tot op of zelfs over je schoenen vallen, en een beproefde truc is nog altijd: hakken onder je (zeer lange) spijkerbroek, al was het maar een paar stoere enkellaarsjes met een halfhoge hak.

Ronde vrouwelijke heupen en billen?

Spijkerbroeken trends 2022. Deze jeans past bij jouw figuur. Foto: Charlotte Mesman

Heb je ronde, vrouwelijke heupen en billen, dan kun je die proportioneren met:

bootcut spijkerbroeken (die uitwaaierende pijpen balanceren brede heupen),

grote zakken van achteren (hierdoor lijken je billen kleiner),

een elastisch, niet te strak maar wel slank afkledend model,

een hoge taille die je ronde vormen mooi omsluit en ook als je gaat zitten goed afkleedt.

Een ronde taille?

Heb je een ronde taille en een niet al te platte buik, dan zijn dit jouw tips & tricks:

vermijd spijkerbroeken met een lage taille (ook al gaan we ze volgens de modetrends voor 2022 weer zien)

combineer een skinny jeans met een wijde top

probeer een mom jeans, wellicht een wat korter model dat je enkels laat zien.

Geen vrouwelijke rondingen?

Spijkerbroeken trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Geen paniek! Jij kunt elk jeans model hebben. Supercool voor jou zijn de baggy spijkerbroeken die we weer volop gaan dragen!

Kortom: volg de spijkerbroeken trends niet blindelings maar laat je leiden door jouw figuur en kies waar jij je goed bij voelt. Veel jeans plezier!

