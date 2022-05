9x Tips voor als hij niet naar je luistert

Psychologie en liefde. Wat als hij niet naar je luistert?

Communiceren, met elkaar praten, is de basis voor een gezonde (en gelukkige!) relatie. Maar wat als je met hem praat, maar je het gevoel hebt dat hij niet naar je luistert? Dat je tegen dovemansoren praat of net zo goed een gesprek met de stoel of tafel in je woonkamer kunt beginnen?

Lukt het je niet om hem met je woorden te bereiken, dan zit er niets anders op: je zult van psychologie (tact) moeten veranderen. Eerlijkheid, openheid en spontaniteit zijn basisvoorwaarden voor een goede relatie maar dat betekent niet dat er helemaal geen tact (lees: intelligentie) meer aan te pas komt om met elkaar te leven. Integendeel! Wil je een relatie tot een succes maken dan zal er – en daar zul je in de loop van de tijd wel achter komen – heel wat tact van je gevergd worden.

Hier zijn enkele gouden tips om de communicatie met hem te verbeteren en ervoor te zorgen dat jouw woorden hem ook daadwerkelijk bereiken:

1. Kies het juiste moment om hem dingen te vertellen

Begin geen lang verhaal als hij net binnenkomt van zijn werk, als hij op het punt staat om weg te gaan of als hij net wakker is. Gun hem zijn rustmomenten. Wacht een goed moment af om jouw verhaal te vertellen. Je kunt hem ook voorstellen ergens een kopje koffie te gaan drinken. Op een geschikt moment grijp je je kans.

2. Let op zijn stemming

Is hij zelf vol van iets dat hij net heeft meegemaakt, heeft gedaan of gezien, laat hem dan eerst zijn verhaal doen. Kom pas met je eigen dingen of met communicaties als hij stoom heeft afgeblazen.

3. Besef dat hij soms met zijn gedachten ergens anders kan zitten

Heb je het idee dat je een rustig en geschikt moment te pakken hebt, maar heb je nog zijn aandacht niet, dan kan het zijn dat hij met zijn gedachten ergens anders is. Misschien denkt hij aan zijn eigen problemen, aan zijn werk. Trek niet direct de conclusie dat jij en jouw verhalen hem niet interesseren. Wees wijs, forceer de dingen niet en overweeg of het niet beter is om een ander moment af te wachten.

4. Trek zijn aandacht

Niet alleen is het belangrijk wanneer je hem dingen vertelt en in wat voor mood hij op dat moment is, ook speelt mee hoe je de dingen brengt. Wil je het gesprek op een bepaald onderwerp brengen, open het dan met dingen waarvan je weet dat ze hem interesseren en werk dan langzaam naar jouw gespreksonderwerp toe.

5. Verleid hem met je verhaal

Ook al wil je hem iets negatiefs vertellen of onder de aandacht brengen (waarom knuffelt hij je tegenwoordig zo weinig, waarom werkt hij zoveel?), probeer de dingen positief te brengen. Kies positieve woorden en houd het zo luchtig mogelijk. Denk van tevoren over de insteek van je gesprek na.

6. Stimuleer zijn interesse met open vragen

Betrek hem bij je verhaal of bij hetgeen je hem over jezelf wilt vertellen (of misschien wil je iets dat je graag anders in je relatie gezien met hem bespreken) door hem open vragen te stellen. Vang zijn aandacht door hem actief aan het gesprek te laten deelnemen.

7. Betrap hem op heterdaad!

Merk je dat zijn gedachten afdwalen en dat je zijn aandacht niet meer hebt, probeer hem dan eens bij les te brengen door iets onverwachts te zeggen of een andere (lachende, schertsende toon) te gebruiken. Hiermee kom je veel verder dan met verwijten dat hij weer eens niet naar je luistert.

8. Accepteer dat er dingen zullen zijn die hem nooit zullen interesseren

Een verhaal over hoe intelligent je schattige nichtje of neefje wel niet is of over het liefdesleven van een collega op jouw werk kan hem misschien daadwerkelijk niet interesseren en wellicht zullen jullie daar wel nooit een gemoedelijke boom over opzetten. Accepteer dit, neem geen beledigde houding aan omdat hij niet naar je luistert maar bel een vriendin om je verhaal te spuien.

9. Bespreek het met hem

Ha, deze tip doet je misschien glimlachen. Hoe kun je iets met hem bespreken als hij niet luistert? Toch is het goed om problemen – ook die van niet luisteren – bespreekbaar te maken. Stel voor om tijd voor elkaar te maken om eens echt naar elkaar te luisteren. Stel ook regels op, bijvoorbeeld dat elk van de partners om de beurt iets vertelt. De ander mag daarbij niet onderbreken, alleen maar luisteren. Daarna is het de beurt van de ander. Het is een fantastische oefening om eens echt naar elkaar te luisteren. Niet alleen kun je alledaagse dingen bespreken maar ook hoe je je voelt, wat je bezighoudt over je relatie. Probeer daarbij altijd in de ‘ik’-vorm te praten, geef aan hoe JIJ je voelt. Vermijd kritiek aan zijn adres. Dat doet hem alleen maar in zijn schulp kruipen.

