Als hij jaloers is op jouw ex

Wij vrouwen weten er alles van. Een van de meest voorkomende problemen in de liefdesrelatie is de obsessie die veel mannen aan de dag leggen voor onze ex(en). Deze obsessie kan soms zelfs ziekelijk zijn.

Jaloers met terugwerkende kracht

Als je partner geobsedeerd is door jouw ex (of exen) – jaloers met terugwerkende kracht, zou je kunnen zeggen – dan kan dat de rust in je liefdesrelatie wel eens lelijk verstoren. Een armband die je van je vorige partner hebt gehad en waarvan hij de herkomst kent (in je naïviteit heb je ‘m een keer gedragen toen jullie uitgingen en heb je hem gezegd dat het een geschenk van een ex was), een oude email die opeens weer komt bovendrijven, een ex die je nog niet van zijn online profiel heeft verwijderd en kennissen en vrienden die je vorige partner hebben gekend, kunnen bronnen van problemen zijn. Ze stimuleren zijn fantasie en hij ziet dingen die er niet zijn. Of sterker nog, ze bestaan wél maar dan alleen in zijn hoofd.

Als jullie ‘hij’ verteerd wordt door de terugwerkende jaloezie dan hebben we een aantal tips voor je. En natuurlijk willen we ook van jullie weten wat jullie tegen jaloersheid van zijn kant op jullie ex(en) doen.

Maar eerst onze tips. Dit kun je doen als hij geobsedeerd is door jouw ex:

Maak geen grapjes over je ex en breng hem niet zomaar speels terzake. Jij kunt er misschien wel plezier in scheppen om je ex voor de lol aan te halen, maar je gooit er wel alleen maar olie mee op het vuur. Vermijd elke verwijzing naar feiten, situaties en ervaringen die je met een andere man hebt beleefd. Kom je op plekken die jou bekend zijn omdat je daar met je vorige partner bent geweest, geef dan geen blijk van herkenning als het niet nodig is. Ken je bepaalde muziek omdat je ex je daarmee kennis heeft laten zeggen, dan is het niet nodig om deze informatie aan je huidige partner te geven. Laat geen voorwerpen rondslingeren waar hij de herkomst van kent. Tenzij het een auto is die een welgestelde ex je geschonken heeft. In dat geval mag je een uitzondering maken :-) Vraag aan vrienden en vriendinnen om niet over je ex en je verleden met hem te praten (zie punt 1 en 2). Als je je aan het begin van je vorige relatie helemaal hebt blootgegeven en je partner van toen alle bijzonderheden over je eerdere relaties en mannen hebt verteld… maak die fout dan niet weer. Wil hij erover praten, houd het dan kort en probeer van onderwerp te veranderen. Sommige dingen hoeft hij bovendien niet te weten. Ze zijn strikt privé. Wil hij per se over je ex praten (iets dat begrijpelijk is), accepteer dat dan en luister welwillend naar zijn vragen en geef hem antwoord zonder al teveel in details te treden. Het kan een manier voor hem zijn om dingen te verwerken en om over zijn jaloezie heen te komen. Soms helpt het. Doe niet geheimzinnig. Begint hij een discussie over je ex(en), ga de confrontatie dan aan en laat hem zien dat er geen geheimen zijn die een bron kunnen vormen voor nieuwe jaloezieën en nieuwe gevaarlijke fantasieën. Laat hem zien dat hij speciaal voor je is, laat hem in zijn waarde en wakker onzekere gevoelens niet aan. Vertel hem nooit (ook al was het wel zo) dat de seks met je ex ‘super’ was of dat je ex ‘een grotere’ had. Neem zijn onzekerheden serieus en respecteer zijn gevoelens. Zeker als je van hem houdt en jullie samen toekomstplannen hebben is dit heel belangrijk. Schimmen van exen kunnen een lelijke schaduw over je liefdesrelatie werpen en je kunt ze maar beter tijdig verjagen voordat ze zich in een hoekje nestelen en op een onverwacht moment als een duveltje in een doosje tevoorschijn komen.

En jullie?

En jullie? Hoe gaan jullie om met de jaloezie van je partner op je ex?

