Kookrecept. Deze rustieke Italiaanse tomatensaus is overheerlijk!

Deze rustieke Italiaanse tomatensaus is overheerlijk. De saus is gemakkelijk te bereiden. Het hoofdingrediënt ervan is… tijd: het geheim zit ‘m in twee uur sudderen!

Deze rustieke Italiaanse tomatensaus is overheerlijk voor over pasta’s maar ook in combinatie met groenten. De saus heeft een volle, pikante en troostende smaak. De groenten zijn grof gesneden waardoor alle ingrediënten goed herkenbaar zijn.

Het geheim van deze saus is dat je ‘m zo’n twee uur laat doorsudderen op een laag vuur. In vroegere Italiaanse huishoudens maakte men de tomatensaus in de morgen. Men begon met het ‘impostare’ (klaarmaken) van de saus. Terwijl de saus sudderde, deed men het huishouden. Om maar te zeggen: het belangrijkste ingrediënt van deze saus is… tijd! Als je voor het avondeten nog even snel een pastasaus wil maken, begin hier dan niet aan :-)

Een ander ‘trucje’ is het mespuntje suiker. Hierdoor word je tomatensaus minder zuur.

Hieronder vind je de ingrediënten en de bereiding voor een flinke hoeveelheid saus. De Italiaanse keuken kent geen kleine, afgemeten porties. Je kunt de saus een paar dagen in de ijskast bewaren. Je kunt ook afzonderlijke porties in kleine bakjes invriezen. Elke keer dat je de saus nodig hebt, haal je een kant-en-klare portie uit de vriezer.

De hoeveelheden in het recept moeten gelezen worden als een indicatie omdat iedere Italiaan zo zijn eigen mening over een recept heeft. Laat je, net zoals de Italianen, leiden door je eigen smaak en intuïtie.

Dit recept is speciaal voor Lous. Buon appetito!

Ingrediënten

1 ui

knoflook

gedroogde Spaanse pepertjes

1/2 bos selderijstengels

4 à 5 bospeentjes

peterselie (bij voorkeur plat)

olijfolie extravergine

1 of 2 blikjes (400 gram per blikje) tomatenblokjes in blik

1 flesje (circa 500 gram) passata di pomodoro (gezeefde tomaten)

1 sinaasappel (voor de schil)

1 bouillonblok

zout en peper

suiker

Bereiding

Schil en snipper de ui.

Pel de knoflookteentjes en halveer ze over de lengte (zodat je ze later gemakkelijk uit de saus kunt verwijderen).

Was de selderijstengels en snijd ze in stukken.

Was de bospeentjes en snijd er grove rondjes van.

Was de peterselie en snijd deze fijn.

Verhit olijfolie in een grote koekenpan, voeg het bouillonblok toe en fruit er de ui, knoflook en Spaanse pepertjes in.

Voeg dan de selderij, wortel en peterselie toe.

Rasp de schil van de gewassen sinaasappel erover.

Voeg zout en peper toe (dit kun je ook later doen zodat je eerst kunt proeven).

Schep alles goed door elkaar op een middelhoog vuur zodat de groenten een beetje bakken maar let op dat ze niet aanbranden!

Doe dan de tomatenblokjes en tomatensaus erbij. Advies: vul het blikje/flesje nadat je ze geleegd hebt voor de helft met water en schenk dan het water met de restanten van de tomatenblokjes/passata in de pan.

Laat het geheel onder voortdurend omroeren even goed doorkoken op een levendig vuur.

Voeg een mespuntje suiker toe.

Zodra de saus begint te koken, draai je het vuur laag.

Heel belangrijk: laat de saus zo’n 2 uur doorsudderen.

Roer de saus af en toe even door (geen deksel op de pan). Voeg zo nodig nog wat water toe.

Na twee uur sudderen is je saus klaar!

Serveer de saus met pasta. Of met rijst of groenten. Deze saus doet het overal goed bij.

