De jurkjas is een grote modehit voor zomer 2022

Jurkjassen zijn een grote zomer modehit. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Je zult het vast opgemerkt hebben: lange jurken zijn enorm in de mode. Iedereen heeft er wel eentje (of meer) in de kast hangen. Want eindelijk zijn de taboes rond de lange jurk doorbroken. Lange jurken draag je op alle leeftijden – jong en minder jong – en je hoeft er niet lang of slank voor te zijn. Als je maar het juiste model kiest.

Behalve lange jurken zijn ook jasjurken en lange kimono’s deze zomer ontzettend populair. Tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence zagen we ze in grote getale langskomen. Dat eigenlijk ook wel een beetje logisch, want het kwik wees in die dagen steeds zo’n 35 graden Celsius, en afgezien van het feit dat jasjurken een modetrend zijn, is zo’n look ook perfect voor hete zomerdagen waarop je toch niet al te bloot voor de dag wilt komen.

De jasjurk laat zich ook nog eens heel gemakkelijk dragen. De meest gangbare look is over shorts en een hemdje of T-shirt. Maar je kunt er natuurlijk alle kanten mee op. Je kunt zo’n jasjurk zelfs over een andere jurk dragen, bijvoorbeeld over een lingeriejurk die je wat té bloot vindt.

Heb je geen jasjurk bij de hand, maar hangt er nog wel een doorknoopjurk in je kast, dan kan die ook prima als jasjurk fungeren. Zo kun je zelf twee jurken over elkaar dragen: een lingeriejurk en een doorknoopjurk. Met andere woorden: zelfs in de zomer dragen laagjes!

Een ander voorbeeld van een zomerse laagjeslook met doorknoopjurk zie je hierboven: shorts plus top plus geplisseerde mouwloze jurk plus gilet. En dat bij 35 graden.

Bij wat frisser weer draag je je jasjurk net zo gemakkelijk over een spijkerbroek of een lange broek met top. Om maar te zeggen: je kunt een jasjurk op allerlei manieren dragen. Laat je fantasie gaan…