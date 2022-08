In de nageltrends voor zomer 2022 komen we interessante ontwikkelingen tegen. Allereerst: de nagels worden (flink) langer.

Dit zijn de hotste nageltrends voor zomer 2022. Foto ADVERSUS

De grote nieuwigheid in de nageltrends voor zomer 2022 zit ‘m niet zozeer in de kleur van de nagellakjes maar vooral in de vorm. Laten we maar met de deur in huis vallen: de nagels worden langer en rechter.

Dit zijn de hotste nageltrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang zagen we backstage bij de modeshows en op de front rows keurig nette, natuurlijke en vooral korte nagels, recht met een lichte ronding aan de zijkanten. Voeg daar ook eens natuurlijke nagellakjes aan toe – beige, nude, huidskleur – en je krijgt een überchique look.

Dit zijn de hotste nageltrends voor zomer 2022. Emili Sindlev. Foto ADVERSUS

Maar tegenwoordig mag het wel wat uitbundiger en sexy. Want ja, met de terugkeer van de jaren ’90 (minirokken, crop tops) hangt er iets van een ‘slutty’ mood in de lucht. En soms is dat best wel leuk. We hoeven onszelf niet altijd zo serieus te nemen.

Dit is ook de mood die we in de nageltrends voor zomer 2022 terugzien. De nagels worden langer, we zeiden het al, en zijn vaak recht of in ‘ballerina’-vorm gevijld. Ben je een klassieker type, dan is lang en licht amandelvormig misschien jouw ding.

Dit zijn de hotste nageltrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Ook de kleuren zijn uitbundig: sinaasappeloranje, aardbeirood, mint, azuur, barbieroze én – een andere topper – tandpasta(Tipp-ex)wit. Rainbow nails mogen ook nog steeds maar dan het liefst in pastels.

Dit zijn de hotste nageltrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman