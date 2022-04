Met een pittige pixie cut sta je anders in het leven

Kapseltrends lente zomer 2022. Pixie cut

Zou jij het aandurven om van lang haar over te stappen op een superkorte pixie cut? Het is een enorme stap die wij fashion modellen vaak zien maken. Zoals het model op deze foto’s dat haar lange haar tot ver op de rug verruilde voor een pittig kort kapsel.

Meedere malen vragen wij modellen die deze stap waagden, hoe ze dat ervoeren en steeds kregen we te horen: ‘Het voelt super. Ik voel me als nieuw.’ Eén model raadde ons zelfs aan om het zelf ook te doen. Op de vraag of de mensen nu met dit korte haar anders op ze reageren, is het antwoord steeds: ‘Ja’. ‘Met zo’n vlotte pixie cut sta je echt anders in het leven. Je laat zien dat je zijn mag. Ik voel me veel zekerder van mezelf en de mensen om me heen voelen dat. Ik merk dat ik meer gerespecteerd word.’

Dit betekent niet dat je nu maar meteen een afspraak bij de kapper moet maken om afscheid te namen van je lange manen. Maar het is altijd goed om al je opties voor ogen te hebben. Heb je zin in een andere haarlengte, dan kun je ook geleidelijk korter gaan. Daarmee wordt de verandering minder drastisch.

Een voordeel van zo’n kort kapsel is dat je heel leuk met haarkleuren kunt spelen zonder dat je haar er nu echt veel van te lijden heeft. Als wil je het helemaal extreem aanpakken, dan kun je dus opteren voor zowel een andere, misschien wel drastisch korte snit als voor een nieuwe haarkleur.

De pixie cut van het model op onze streetstyle foto’s is een klassieker. In de nek is het ietwat opgeknipt zodat de nek clean en vrouwelijk uitkomt. Bovenop de pixiecut is het haar wat langer en naar voren gestyled in een korte plukjes pony. De wat langere ‘bakkebaarden’ voor de oren die in puntjes zijn geknipt, voegen een extra vrouwelijke touch aan dit kapsel toe.

Deze pixie cut is met name geschikt voor steil haar. Je kapper zal het kapsel ongetwijfeld kunnen knippen. Nu is het alleen nog de vraag of jij het aandurft!

