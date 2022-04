De hoge paardenstaart is cooler dan ooit

Kapseltrends 2022. De hoge paardenstaart. Op deze foto influencer Karina Nigay

Wat nu scrunchies, diademen en haarklemmen? De allernieuwste comeback haartrend voor 2022 is de gelikte, hoge paardenstaart zoals we die uit de jaren ’90 kennen. Of zoals die van Ariana Grande, om dichter bij het heden te blijven.

Kapseltrends lente zomer 2022. De hoge paardenstaart. Op deze foto voetbalvrouw Melissa Satta

Voor een low effort high impact hoge paardenstaart maak je je haar steil met de föhn of steiltang, verdeel je er gel of een cream product over en borstel of kam je het strak uit je gezicht omhoog. Zet het bovenop je hoofd vast met een elastiekje. Om het elastiekje kun je de klassieke haarlok winden. Klaar ben je.

Kapseltrends lente zomer 2022. De hoge paardenstaart

Maar er zijn ook speelsere varianten op het thema. Tijdens de modeweken deden we spannende ideeën voor deze nieuwe kapseltrend voor 2022 op. We zetten ze voor je op een rijtje.

Ga voor een extra lange en volle paardenstaart met een haarstuk (nep paardenstaart). Wel even de goede kleur uitzoeken. Voor een modern effect ga je voor haar strak uit je gezicht een supersteile paardenstaart (à la Adriana Grande).

met een (nep paardenstaart). Wel even de goede kleur uitzoeken. Voor een ga je voor haar strak uit je gezicht een supersteile paardenstaart (à la Adriana Grande). Je kunt de look verrijken door plastic draad (zoiets als dat van de elektricien) om de aanzet te binden zoals influencer Karina Nigay dat deed (zie de coverfoto). Het gebruik van dit soort plastic draad voor paardenstaarten en vlechten is een andere haartrend die we tijdens de Milan Fashion Week tegenkwamen.

(zoiets als dat van de elektricien) om de aanzet te binden zoals influencer Karina Nigay dat deed (zie de coverfoto). Het gebruik van dit soort plastic draad voor paardenstaarten en vlechten is een andere haartrend die we tijdens de Milan Fashion Week tegenkwamen. Voor een romantische look vervang je het plastic draad door een fluwelen lint en krul je je paardenstaart met de krultang. Laat de staart openvallen zodat de krullen over je schouders naar voren golven en je gezicht omlijsten.

vervang je het plastic draad door een en krul je je paardenstaart met de krultang. Laat de staart openvallen zodat de krullen over je schouders naar voren golven en je gezicht omlijsten. Je kunt je (ultralange) paardenstaart natuurlijk ook vlechten . Ook daarin mag je weer een gekleurd lint of misschien plastic draad meenemen.

. Ook daarin mag je weer een gekleurd lint of misschien plastic draad meenemen. Voor een extra volle paardenstaart met een speelse beweging signaleren we een trucje dat we op de social media tegenkwamen:



1. verdeel je haar in twee secties, een bovensectie en een ondersectie: daartoe trek je achter op je hoofd van het topje van je ene naar je andere oor een horizontale scheiding;

2. bind al het haar boven die scheiding, dus bovenop je hoofd, in een hoge paardenstaart vast;

3. vervolgens pak je het haar van de onderste sectie – het haar dat van achteren vanaf de hoogte van je oren over je rug valt – vast en verdeel je het verticaal in twee secties, alsof je met je handen twee lage staarten wilt maken;

4. breng deze haarplukken nu langs je eerste paardenstaart naar boven en zet ze BOVEN je eerste paardenstaart in een tweede paardenstaart vast;

5. laat deze staart versmelten met de eerste staart die net daaronder valt. Je hebt nu een supervolle paardenstaart. Proberen!

Kapseltrends lente zomer 2022. De hoge paardenstaart

Voor een op-en-top vrouwelijke look, breng je je haar niet strak om je hoofd naar boven maar krul je het eerst en bind je het losjes bovenop je hoofd samen.

Good to know: de hoge paardenstaart maakt je optisch gezien langer, en dat is misschien direct ook de reden waarom een Kleintje Pils als Ariana Grande verslingerd is aan deze haarstijl.

TRENDYSTYLE