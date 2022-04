Streetstyle mode 2022. Iedereen kan een beetje topmodel Gigi Hadid zijn

Tijdens de modeweken zagen we rond de showlocaties meisjes en vrouwen zoals jij en ik die het gelukt was een zekere allure aan hun look toe te voegen waardoor ze net dat speciale je ne sais quoi kregen. Dit is iets dat iedereen kan. We hebben onze gedachten erover laten gaan.

1. Goed observeren

Bij de modeshow van Gucci spotten we het meisje dat je op onze streetstyle foto’s ziet. Je zou toch zweren dat het Gigi Hadid was! Wat had dit meisje goed gedaan? Waarom moesten we twee keer met onze ogen knipperen? Ze had scherp waargenomen en die elementen uit de look van het topmodel gekopieerd die (momenteel) karakteristiek voor Gigi zijn.

In dit geval zijn dat: het lange (momenteel blonde) haar van Gigi, de brede wenkbrauwen, het sjaaltje (dat we inmiddels kennen uit de allernieuwste reclamevideo van een bekende modeketen, maar ook van de catwalk van Versace voor zomer 2022) en de zonnebril. Met een paar goed gekozen mode accessoires had ze zichzelf die topmodellen allure aangemeten.

Rode haarkleuren voor 2022. Gigi Hadid. Photo courtesy of Versace

2. Kom uit je comfort zone

Wil je iets extra’s aan je look toevoegen, dan kom je dit seizoen niet onder kleur uit. Kleur geeft je look een statement mee. Zoals je ziet, hoef je niet als een bonte papagaai door het leven te gaan. Een rood leren jack op een spijkerbroek geeft al een heel ander idee dan een zwartleren jack op diezelfde spijkerbroek. Nog teveel van het goede? Ga dan voor een knalrode tas.

3. Laat het er moeiteloos uitzien

Hoe je je ook kleedt, overgiet het met een soort nonchalante achteloosheid. Het moet er effortless, moeiteloos uitzien. Moeiteloos is altijd nog een sleutelwoord in de mode. Moeiteloos, maar stiekem zit er natuurlijk wél een enorm idee achter.

4. Blijf dichtbij jezelf

Observeren, durven, maar ook bij jezelf blijven, dat is de geheimformule. Laat je niet inspireren door Gigi Hadid als je meer een Bella, Kim, Kendall of Billie bent. Of blijf gewoon lekker jezelf, maar dan met een topmodellen/VIP allure. Haal gewoon nét even iets meer uit de kast!

5. Trek er tijd voor uit om je te kleden

Anders dan je misschien denkt, hoef je niet in nieuwe kleren maar vooral in tijd te investeren om je look die extra VIP allure mee te geven. Maak tijd vrij om eens goed te kijken wat je nog in je klerenkast hebt, maak tijd vrij om interessante maar lang vergeten items door te passen en maak tijd vrij – dit is nog belangrijker – om inspirerende combinaties te leggen. Hang ze bij elkaar en fotografeer ze. Maak je eigen mood board zodat je altijd spannende je ne sais quoi outfits voor handen hebt.

Ben je eenmaal aangekleed en wel, laat dan zien dat je lekker in je vel zit. Je outfit zal je helpen om zelfverzekerd voor de dag te komen. Straal de wereld tegemoet. Laat die look voor je werken!

