Alle it-girls dragen hun leren jack dit seizoen zò

Het biker jack is terug. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022 draag je het alleen wél even héél anders dan we gewend zijn.

Streetstyle mode lente zomer 2022. Het leren jack

Biker jack, motor jack. Waar denk je dan aan? Juist ja, aan van die gestroomlijnde jacks die als een tweede huid om je lijf zitten zodat je supergestroomlijnd en met zo min mogelijk wrijving op je motor, als je die hebt, over de wegen glijdt. Volgens de allernieuwste modetrends voor lente en zomer 2022 gaat dit plaatje dus even niet op.

Het is wederom Prada (dit seizoen is zo ongeveer alles wat van de catwalks van dit modehuis komt CULT) die roet in het eten strooit. Ben je dolblij dat je je leren jack uit de jaren ’90 al die tijd hebt bewaard (per slot van rekening heb je toentertijd voor zo’n leren exemplaar bakken met geld neergeteld), knipoogt het biker jack voor 2022 dan wel naar dat verre verleden maar is het toch weer ‘net even anders’. Het venijn zit ‘m altijd in de staart.

Hoe ziet het coolste biker jack voor lente zomer 2022 er dan wel uit? Oversized, mega groot, met enorme schouders en een aangerimpelde boord. Het liefst is het uitgevoerd in van dat massieve, zware leer (of nepleer dat daarop lijkt) – niet van die boterzachte dingetjes – en beter nog als er ook nog een zweempje vintage overheen zit. Althans, zo zien de biker jacks die het Prada van Raf Simons de catwalk opstuurde eruit.

En de it-girls vinden ze natuurlijk te gek. Ook de manier waarop je het biker jack draagt, is vernieuwend. Het mag op een spijkerbroek of ook op zo’n wijde hoge taille broek die inmiddels iedereen heeft. Het mag over een lange jurk of over een plissérok maar het is pas helemaal cool als je het op een recht, kort minirokje draagt.

Stijltip voor een up-to-date 2022 mode look: draag een oversized motor jack op een rechte, korte minirok.

Geen blotebenen-weer? Dan trek je er gewoon een zwarte panty onder aan. Je schoenen hoef je niet aan te passen aan de temperaturen. Want met die zwarte pantykousen glijd je – weer of geen weer, en ongeacht alles – in die hooggehakte zomersandaaltjes. Krijg je het plaatje? Niet? Kijk dan even naar onze streetstyle foto’s.

Deze lente en zomer breken we met alle regels en gaan we voor combinaties en proporties – denk aan dat oversized leren jack plus minirok plus hooggehakte sandalen of ook gekleurde wedges – die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Leef je erin uit.

Oh, nog een ding: als jìj je leren jack uit de jaren ’90 nog hebt, heeft manlief het zijne misschien ook nog. Dat zou dit seizoen wel eens perfect voor JOU kunnen zijn!

