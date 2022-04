Zo draag je die chunky schoenen dit seizoen

Zo zien de chunky schoenen trends voor lente zomer 2022 eruit. Photo courtesy of Versace

Ben jij nog steeds ongelooflijk blij met die ‘chunky’ schoenen en mocassins van de afgelopen seizoenen? Stil maar, geen paniek, want chunky shoes blijven een trend. Al mag je – als je wilt – dit seizoen nòg een stapje verder gaan.

Opeens waren ze hot: stoere boots met rupszolen en mocassins met dikke zolen die zelfs de ergste regenbui zonder meer weerstaan. Fantastisch zijn ze. Gemakkelijk in het dragen, hip, goed onder een broek maar ook onder een rok of jurk, met het niet te versmaden bijkomende voordeel dat zo’n grove schoen elke enkel en kuit vele malen slanker doet lijken. Zeg nu zelf, het kan niet beter!

Dat moeten de modeontwerpers ook gedacht hebben, want naast de stroom aan hooggehakte, fragiele sandaaltjes en muiltjes met de meest kunstige hakken blijven chunky boots, veterschoenen en mocassins hun aandeel in de mode opeisen.

Overigens zou de modewereld de modewereld niet zijn als er dan niet net weer even een ander sausje overheen moest. Voor lente zomer 2022 is dat voor de chunky mocassins een fancy kleurtje. Of het nu roze, lila, feloranje, kikkergroen of optisch wit is, met een (niet)gekleurde chunky mocassin ben je helemaal in-trend.

Op dit moment zijn deze schoenen overal te vinden. Wie de schoen past, trekke hem aan, zouden we zo zeggen. Je kunt ze direct dragen en ze staan overal goed onder. Of het nu onder een minirok (al dan niet met pantykousen) of een lange broek (met splitjes) of misschien wel onder een catsuit is. Deze schoenen zijn ware passe-partouts die je gedachteloos kunt aanschieten. Een baseball cap op je hoofd, een felgekleurde tas en jij bent up-to-date.

Op de catwalk van Versace voor lente zomer 2022 zagen we mocassins in alle kleuren van de regenboog; tijdens de modeweken vonden de witte exemplaren vooral veel aftrek. Eén kanttekening is wel op z’n plaats: kies je voor wit, dan moet ze ook echt optisch wit zijn. Goed schoonhouden dus (maar dat geldt ook voor je witte sneakers).

