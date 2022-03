Van geliefde huis-tuin-en-keuken topknot tot hot catwalk kapsel

Draai jij je haar zodra je thuiskomt in een topknot? Dan loop je vooruit op de haartrends voor herfst 2022. Want de piekerige topknot schopte het deze week tot de Italiaanse catwalks.

Kapseltrends herfst 2022. De topknot. Photo courtesy of N21

In deze weken zijn de Fashion Weeks in volle gang. New York, Londen en Milaan hebben hun nieuwste modecollecties voor herfst winter 2022 2023 al geshowd en hekkensluiter Parijs is deze dagen aan de beurt. Wij pikken alvast de krenten uit de pap en signaleren je leuke trends die we voorbijzien komen. Zoals het topknot kapsel in Milaan.

Kapseltrends herfst 2022. De topknot. Modeshow N21. Photo courtesy of Toni&Guy Italy

Dat de topknot weer in beeld is, hebben we (wederom) te danken aan de invloeden van de jaren ’90 die de mode- maar ook de kapseltrends blijven beheersen (en waar we je de afgelopen maanden al veel mee geplaagd hebben).

Deze macrotrend stak vorig jaar de kop op en inmiddels is zo ongeveer iedereen in de ban van Y2K. De actuele modeweken laten zien dat dit tijdperk – wellicht van vanwege de optimistische mood die toen heerste – zijn stempel ook (zelfs) op de trends voor herfst winter 2022 2023 drukt. We zijn er dus voorlopig nog niet vanaf.

Kapseltrends herfst 2022. De topknot. Photo courtesy of N21

Een klein maar leuk voorbeeld van de Y2K invloeden in de kapseltrends is de topknot die we in verschillende gedaantes over de catwalks voor herfst winter 2022 2023 zagen paraderen. Bij Prada zagen we ‘m in een superstrakke versie. Het haar van de mannequins was daar glad en zonder scheiding naar achteren gebracht en eindigde met een knot hoog op het achterhoofd. Superchic en stijlvol.

Kapseltrends herfst 2022. De topknot. Modeshow N21. Photo courtesy of Toni&Guy Italy

Heel vermakelijk en lekker gemakkelijk is de messy topknot van het Italiaanse modehuis N21. Modeontwerper Alessandro Dell’Acqua vindt dat we de spontaneiteit in de mode weer moeten terugvinden. Dat concept komt in de catwalk kapsels duidelijk naar voren.

Kapseltrends herfst 2022. De topknot. Modeshow N21. Photo courtesy of Toni&Guy Italy

De hair stylisten van Toni&Guy Italy creëerden voor deze show een gewild piekerige hoog-op-het-hoofd-knot met sterke jaren ’90 invloeden en een soort – wat ze noemden – anti-glamour hair styling, waarin de typische schoonheidsfoutjes van een ‘Day After’ kapsel (kun je het nog volgen?) worden geaccentueerd.

Om deze grungy topknot te maken, is het vooral belangrijk dat je je haar goed prept, zoals dat tegenwoordig heet (lees: met haarproducten voorbereiden). De hair stylisten backstage gebruikten hiervoor een volumizerend haarproduct (kan ook een droogshampoo zijn) zodat het haar volume en textuur krijgt.

Vervolgens maakten ze met de krultang losse en nonchalante beach waves en tenslotte bonden ze alles samen in een slordige topknot met springerige, losse plukjes. Wat glansspray erover en jouw gebruikelijke topknot mag dan wel anti-glamour en grungy zijn, maar heeft ook net even dat je ne sais quoi dat het onderscheidt van je lockdown/chill/lounge topknot op de bank.

TRENDYSTYLE