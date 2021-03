Op zoek naar een nieuwe hair look? Wat te denken van dit halflange kapsel met pony en seventies feeling? Dit kapseltje is een schot in de roos. De rechte, vrij lange pony is in lijn met de kapseltrends voor 2021 (statement pony’s zijn hot!) en de ronde seventies coupe voegt een extra dimensie toe. Het is bepaald geen kapseltje waarmee je onopgemerkt blijft.

Te modieus? Of te jeugdig? Echt niet! Dit halflange kapsel is geschikt voor elke leeftijd. Vraag je kapper om het te interpreteren en het aan te passen aan jouw gezichtsvorm en smaak. Heb je niet meer zo’n strakke kaaklijn of wil je je gezicht wat smaller doen lijken, ga dan voor een wat langere haarlengte.

Ook met de lengte en het model van de pony kun je spelen. Een pony zoals op deze foto legt het accent op je ogen. Je kunt ook voor een kortere pony gaan die net boven je wenkbrauwen valt. Hierdoor lijkt je gezicht smaller en langer en wordt je oogopslag meer open. Een andere optie is een gordijntjespony, dat is: een pony die in het midden openvalt en versmelt met de haarlengte aan de zijkanten. Ook die look is heel seventies maar wel véél gemakkelijker in het dragen.

Een must volgens de kapseltrends voor 2021 is ook een warme haarkleur zonder mèches of highlights maar wel met héél véél glans.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Verwen jezelf met een nieuw kapsel én een nieuwe haarkleur volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2021 2022. Want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal hard aan (leuke) veranderingen toe. Een nieuw kapsel geeft nieuwe energie en flair aan het leven.

