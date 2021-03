Stoere leren jacks, oversize gilets, ruimvallende broeken met een mannelijke ruit, boyfriend jeans, blauw-met-witte overhemden, uniseks All Stars. Ook in 2021 graaien we in de garderobe van manlief. Voor een look volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 combineer je stoere mannelijke items met ultravrouwelijke items.

Maar… je mag er best een schepje bovenop doen. Fashion model Valerie Scherzinger is daarvan het levende bewijs. Een combinatie van meerdere masculiene items kan heel leuk uitpakken. Er moet dan, zoals altijd, wel iets tegenover staan. Uiteindelijk blijft het toch om contrasten draaien, ook al verleg je het accent wat meer naar het mannelijke. We hebben een aantal stijltips voor je voor een ‘masculiene’ (maar niet té) modelook volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

Combineer een boyfriend spijkerbroek met een groot overhemd en draag er een gilet over dat je silh1ouet enigszins vorm geeft.

en draag er een over dat je silh1ouet enigszins vorm geeft. Combineer een oversize ruitjesbroek met lage taille met een klein hemdje dat een streepje buik laat zien. Daarover mag je best een oversize blazer of jasje dragen.

met lage taille met een klein hemdje dat een streepje buik laat zien. Daarover mag je best een oversize blazer of jasje dragen. Ga niet alleen voor mannelijke snitten maar ook voor mannelijke materialen: ribfluweel bijvoorbeeld.

bijvoorbeeld. Speel met (uniseks/alternatieve) accessoires : ringen en (stoere) ketting.

: ringen en (stoere) ketting. Zelfs je schoenen mogen uniseks/mannelijk zijn: mocassins (een hotte modetrend voor lente zomer 2021) of All stars.

(een hotte modetrend voor lente zomer 2021) of All stars. En dan… ga je een paar vrouwelijke accentjes toevoegen. Dat kan een supervrouwelijk kapseltje zijn of een mooie make-up look. Of een mooie of tas. Kleed het zo in dat het er in z’n totaliteit trendy en stijlvol uitziet.

toevoegen. Dat kan een supervrouwelijk kapseltje zijn of een mooie make-up look. Of een mooie of tas. Kleed het zo in dat het er in z’n totaliteit trendy en stijlvol uitziet. Last but not least. Het allerbelangrijkst is hoe je zo’n masculiene outfit draagt. Zelfverzekerdheid en nonchalant, maar met gratie :-)

