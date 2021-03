Voedseltrends 2021. Roze sla

Waarschijnlijk ben je inmiddels bekend met new entry als lila bloemkool, paarse aardappels, torentjesbloemkool, maar weet je ook dat er roze (ja, roze!) sla bestaat? Tijdens de Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 stuitten wij op beeldige, roze kropjes die bij de groenteboer uitgestald lagen. De kropjes zijn niet alleen ongewoon van kleur, ze zien er ook nog eens uit als bloemen, als reusachtige roze rozen, en luisteren naar de naam ‘la rosa del Veneto‘ , de roos uit Veneto (een provincie in het noordoosten van Italië).

La rosa del Veneto maakt deel uit van de radicchio familie en is een typische wintergroente. De smaak is ietwat bitter. Deze sla is goed voor een spectaculaire salade maar ook als vulling in ravioli of lasagne. Wij begonnen met een salade en kozen andere, bijzondere groenten voor een extra buitensporige garnering. Met zo’n salade ontlok je vast en zeker kreten van verrukking van je tafelgenoten. Minpuntje: we hebben ‘m nog niet in Nederland gespot, maar wellicht is dat een kwestie van tijd.

Ingrediënten voor 4 personen

een paar roosjes paarse bloemkool

een paar torentjes romanesco bloemkool

2 paarse aardappels

1 krop radicchio rosa (la rosa del Veneto)

4 tot 8 winteraardbeien

1/2 granaatappel (of 100 gram granaatappelpitjes)

1 klein blikje kikkererwten

100 gram quartirolo (of feta)

extra vergine olijfolie

zout

peper

Bereiding

Was de roosjes bloemkool en de torentjes romanesco bloemkool, breng ze aan de kook in water met een snufje zout en kook ze circa 5 tot 8 minuten gaar. Kook de paarse aardappels in de schil, verwijder de schil en snijd ze in plakjes. Verwijder de stronk van de krop roze sla en pluk de sla in stukken. Was de bladeren in koud water en laat ze uitlekken. Was de aardbeien. Bevrijd de granaatappelpitjes uit de appel en laat de kikkererwten uitlekken. Snijd de kaas in stukjes.

Leg de roze slabladeren op een bord en maak met de andere ingrediënten een mooie compostie. Breng de salade op smaak met olijfolie, zout en peper.

Tip. Je kunt van de paarse aardappels ook paarse puree maken en die bij de roze salade serveren. Dat staat ook heel mooi.

TRENDYSTYLE