Lang, half lang, kort, met of zonder pony. De haartrends voor 2022 laten ons de keuze. Deze kapsels spotten tijdens de modeweek in Milaan.

5x Kapsel ideeën van de catwalks. Kies jouw nieuwe hair look.

De tijden dat de haartrends bepaalde kapsels of haarkleuren dwingend dicteren zijn voorbij. Het criterium van de allernieuwste haartrends voor 2022 is: vrijheid en uniekheid, of je nu voor lang, halflang of kort haar gaat.

Haartrends 2022. 5x Kapsel ideeën van de catwalk.

Deze haartrend wordt ook duidelijk zichtbaar op de catwalks voor 2022. Op één en dezelfde catwalk komen we een veelvoud aan hair looks tegen. Soms zijn de kapsels allemaal rigoureus anders en uniek, soms zit er een rode lijn in maar altijd – en dat is inmiddels vaste prik – houden de hair stylisten backstage bij de modeshows rekening met de haarsnit en textuur van het model dat ze voor zich hebben.

Zo zagen we bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2022 meerdere onderling verschillende hair looks voorbijkomen.

Haartrends 2022. 5x Kapsel ideeën van de catwalk.

Lang haar werd met een middenscheiding en vooral veel volume in de haarpunten gedragen. Als de modellen van zichzelf krullen hadden dan werd daar niet aan getornd (vroeger zouden die krullen plat gestyled worden om ieder model hetzelfde hoofd mee te geven).

Haartrends 2022. 5x Kapsel ideeën van de catwalk.

Ook de halflange kapsels waren gekapt al naar gelang de haarsnit en textuur. Steil haar was glad geföhnd volgens de liquid hair trend. Maar zat er van nature volume in het haar dan werd dat geaccentueerd.

Haartrends 2022. 5x Kapsel ideeën van de catwalk.

Het paardenstaartje op de foto hierboven is waarschijnlijk een initiatief van het model na afloop van de show, maar feit is dat juist zo’n simpel kort staartje in je nek in combinatie met middenscheiding een top kapseltrend voor 2022 is. Deze look is ook erg geliefd bij de social media influencers.

Haartrends 2022. 5x Kapsel ideeën van de catwalk.

De korte kapsels waren een verhaal apart waarbij elk korte kapsel z’n eigen uitstraling en look had die natuurlijk weer gerespecteerd en geaccentueerd werd.

Ook de haarkleuren van de modellen bij Dolce & Gabbana lieten – net zoals de haarkleurtrends voor 2022 – een grote verscheidenheid zien: van mooie, effen kastanjebruine tinten tot goudblonde balayage tot zelfs platinablond.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe inspiratie op voor jou eigen haarlook.

