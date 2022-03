Dit kunnen CBD serums voor je huidverzorging doen. Foto Charlotte Mesman

Steeds vaker komen we CBD in cosmetica tegen. Dit stofje wordt, zoals je vast weet, gewonnen uit de hennepplant. Naast CBD (cannabidiol) is er ook CBG (cannabigerol). Dit laatste stofje is te vinden in jonge hennepplanten. Beide stofjes staan bekend om hun ontstekingremmende en ontspannende werking.

Nu weet je meteen ook waarom CBD en CBG in skincare producten voorkomt. Ze zouden ontstekingen en stress tegengaan. Want net zoals onze geest (en ons hele lichaam trouwens) heeft ook onze huid last van stress: van luchtvervuiling, van slapeloze nachten en zorgen, van verkeerde voeding. Al deze storende elementen laten hun sporen op onze huid achter en kunnen tot ontstekingen leiden. En hier komen dus die stofjes uit de hennepplant in beeld.

Nog interessanter om te weten is dat recent wetenschappelijk onderzoek uit Amerika, gepubliceerd in het Aesthetic Surgery Journal, heeft uitgewezen dat CBD heel goed samen gaat met een ander krachtig anti-aging ingrediënt dat we vaak in huidverzorgende producten tegenkomen, namelijk: retinol.

Retinol helpt om fijne lijntjes en rimpels tegen te gaan of te vervagen. Deze weldoener vind je in elke zich respecterende anti-aging crème of serum. Helaas wil retinol nog wel eens de huid irriteren. Combineer je retinol echter met in water oplosbare CBD, dan zou dit de door de retinol veroorzaakte irritatie verzachten en oxidatiestress en ontstekingen verminderen. Verder wijst het onderzoek uit dat in water oplosbare CBD ook onafhankelijk van retinol het aanzien van de huid verbetert en een anti-aging effect heeft.

Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van een plastische chirurg, was weliswaar slechts een ‘pilot’ studie met maar weinig deelnemers, maar werpt zeker een interessant nieuw licht op CBD.

Mocht je je aan een serum met CBD wagen, dan nog twee tips. Let bij aankoop even op de geur van het product want die kan soms een beetje al teveel naar hennep ruiken. Voor het gebruik van het serum geldt verder, net zoals voor alle andere serums, dat je het op een gereinigde huid aanbrengt en er een crème overheen doet om het serum in de huid te ‘sealen’.

