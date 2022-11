Horoscoop 2023. Jaarhoroscoop van Vissen

Een gelukkig 2023 toegewenst, Vissen! Het zou wel eens een enerverend jaar kunnen worden. De sterren staan klaar om je vele kleine en grote geluksmomentjes te schenken. Het is aan jou om ze te herkennen. Want 2023 is gul en goed voor de Vissen die zich weten los te maken uit de dagelijkse sleur en oog hebben voor de mooie dingen in het leven. Alleen dan zul je het maximale uit het nieuwe jaar weten te halen en zullen de mensen die van je houden je omgeven met liefde en je verwennen zoals jij dat graag hebt.

In de liefde is het niet altijd rozengeur en maneschijn maar tact en geduld zullen je ver brengen. Probeer het dit jaar nu eens niet altijd de ander het naar zijn of haar zin te maken, maar houd vooral ook van jezelf. Je partner zou dan wel eens meer toenadering kunnen zoeken dan je van hem of haar gewend bent. Ook Singles doen er goed aan om vooral hun eigen lijn te blijven trekken. Een zelfstandige en zelfverzekerde houding zullen van jou een van de meest populairste persoontjes in de omgeving maken. Dit geldt in je privé-leven maar ook op de werkvloer.

