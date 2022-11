Horoscoop 2023. Jaarhoroscoop van Tweelingen

Een gelukkig 2023 toegewenst, Tweelingen! Het nieuwe jaar brengt je verder op de weg die je de afgelopen tijd hebt ingeslagen. Vervolg je pad, maar niet zonder je af te vragen of de richting wel juist is. In het leven bestaan er geen zekerheden, het zijn juist de twijfels en vragen die we ons stellen, die ons verder brengen. Denk daarom niet te zwart-wit maar sta open voor alle nuances daartussen. Op je werk zou het je dit jaar wel eens voor de wind kunnen gaan. Een vastberaden houding legt je geen windeieren.

In de liefde zou je pad in het begin van het jaar wel eens niet bepaald over rozen kunnen gaan. Sleur en routine kunnen voor verveling en onbegrip zorgen. Maar als in de lente de natuur ontwaakt, ontwaken ook jouw gevoelens en emoties en zou je wel eens heerlijke tijden tegemoet kunnen zien. Ook Singles zouden wel eens wat ontevreden en verveeld het jaar van start kunnen gaan, maar in het voorjaar staan de sterren gunstiger en komt er leven in de brouwerij. Aarzel niet om af en toe eens flink de bloemetjes buiten te zetten. Geldzaken, zorgen en verplichtingen zijn een constante die zich in ieder leven elk jaar opnieuw weer aandienen. Probeer ze op een realistische en nuchtere manier tegemoet te treden en houd voor ogen dat veel dingen die we vrezen vaak geen werkelijkheid worden.

