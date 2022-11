Horoscoop 2023. Jaarhoroscoop van de Maagd

Jaarhoroscoop 2023 Maagd

Een gelukkig 2023 toegewenst, Maagd! De sterren zullen dit jaar weer voor jou gaan schitteren, Maagd. Je zou wel eens een veelbelovend begin van het nieuwe jaar kunnen maken. Het is aan jou om deze positieve mood vast te houden. Laat je niet klein krijgen door de situatie in de wereld, het lijden van anderen of de kleine problemen die dagelijks op je pad komen. Wees begaan met anderen maar draag niet alles op jouw schouders. Vervolg je eigen weg zonder daarbij al te veel acht te slaan op de mening van anderen. Aan het einde van de rit maakt het niet uit wat men van je vindt. Waar het om gaat is dat jij in harmonie met jezelf bent.

In de liefde zou je dit jaar wel eens voor een paar moeilijke beslissingen kunnen komen te staan. Stel ze niet uit maar zie ze onder ogen en vergeet dat niet vergeven ook altijd tot de opties behoort. Ook Singles hebben veel baat bij een gematigde opstelling. In het leven is het nu eenmaal geven en nemen en ook concessies horen daarbij. Wees niet bang voor veranderingen en nieuwe dingen. Ze zouden je wel eens heel mooie verrassingen kunnen opleveren.

