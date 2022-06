Met de nieuwe herencollectie voor zomer 2023 zet Dsquared2 de bloempjes buiten

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

De nieuwe zomercollectie van Dsquared2 voor lente zomer 2023 is een mix van veelkleurige surfer prints, en haaksels en breisels met bloemen en strepen. Geklede items worden met biker wear gecombineerd. Maar het echte DNA van Dsquared2 is te vinden in de maxi shorts in geruite nylon, de tie-dye shirts, de hoodies en de jaren ’70 spijkerbroeken die met zachtleren sandalen worden gedragen.

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Een opvallend item in deze collectie is de sarong die nonchalant over beach shorts in het middel zijn geknoopt. De prints zijn duizelingwekkend zonnig in groen en geel.

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Verder is er in deze collectie ook veel knitwear te vinden. Grof gebreide truien en vesten zijn gecombineerd met oversized blazers met grote schouders. De truien hebben opvallend lange mouwen en soms ook een diepe V-hals.

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Zoals altijd speelt het spijkergoed een belangrijke rol. Voor zomer 2023 komen de tweelingdesigners Dean en Dan Caten met patchwork spijkerbroeken en –jacks, maar ook met denim met opgestikte marihuana bladeren en tie-dyed denim in het blauwwit. De spijkerbroeken met uitlopende pijpen worden geshowd met motorcycle jacks met tattoo designs of met gekleurde strepen op de mouwen.

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Al met al is het een stoere, coole collectie met relaxede volumes en vernieuwende combinaties die iedereen uitnodigt om eens uit de band te springen en het leven niet zo serieus te nemen. Chill!