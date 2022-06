Dit zijn de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Prada. Foto ADVERSUS

Een groot deel van de Men’s Fashion Week voor zomer 2023 in Milaan speelt zich rond de showlocaties af. Streetstyle is tegenwoordig net zo belangrijk als de catwalk. De modehuizen buiten dit uit door een groot aantal influencers en TikTokkers te kleden zodat ze, uitgedost in outfits van het maison, door de streetstyle fotografen worden gekiekt.

Dit zijn de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Prada. Op deze foto Caro Daur. Foto Charlotte Mesman

Voor ons dames was er deze Fashion Week echter niet al te veel te beleven. Afgezien van het feit dat de showkalender slechts bestond uit eenderde van het gewoonlijke aantal modeshows, hadden de modehuizen zich – misschien terecht – ook nog eens volledig op de heren concentreert. Het merendeel van de influencers was dan ook van het andere geslacht.

Dit zijn de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Prada. Op deze foto Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

Gelukkig maakte Prada het een beetje goed. Daar kwamen we bekende gezichten als Caroline Daur, Emili Sindlev en Niki Wu Jie tegen. Natuurlijk zorgden wij ervoor dat we ze voor je vastlegden.

Dit zijn de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Prada. Op deze foto Niki Wu Jie. Foto Charlotte Mesman

Emili Sindlev dreigde mij even te ontglippen omdat ik juist op het moment dat ze bij de showlocatie aankwam met batterijproblemen te kampen had, maar zij was zo vriendelijk om na afloop van de show nog even voor mij te poseren. Ze trok er zelfs haar leren jack weer voor aan, iets wat bij meer dan 30 graden geen pretje is.

Dit zijn de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Prada, Foto Charlotte Mesman

De creaties die de dames dragen zijn vanzelfsprekend allemaal van Prada. Bekijk de foto’s maar eens. Wellicht doe je er inspiratie van op.

En als we het dan nog even over de modetrends voor zomer 2022 willen hebben, hier nog een paar hints die we bij Prada opdeden: draag oranje, combineer oranje met grijs, ga op de vrouwelijke toer met een kort plooirokje of een stijlvolle kokerrok, ga voor puntige slingback schoenen met lange kousen en bescherm jezelf tegen de zon met een visserhoedje.