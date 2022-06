Probeer dit kapsel idee voor een chique Versace look. Foto Charlotte Mesman

Versace presenteerde tijdens de Men’s Fashion Week van juni 2022 de nieuwe herencollectie voor zomer 2023 in eigen huis, dat is in de Via Gesù, in Milaan. Wij namen er graag een kijkje. De Via Gesù is een zijstraat van de overbekende winkelstraat Via Montenapeleone waar je als fashion addict altijd wel even door wilt lopen om alle mooie dingen in de etalages te bewonderen.

In de Via Gesù was het een processie van zwarte limousines die de VIPs die voor de show genodigd waren voor de deur van het maison afleverden. Meer sportieve genodigden kwamen op deze warme juniavond te voet vanuit de Via Montenapoleone. Vanzelfsprekend werden ze door ons vastgelegd zodat jullie kunnen meegenieten van de streetstyle fashion en er ideeën voor je eigen look van kunnen opsteken.

Veel genodigden hadden zich voor de gelegenheid van top tot teen in Versace creaties gehuld, maar er waren er ook die deze look op inventieve wijze hadden geïnterpreteerd.

Probeer dit kapsel idee voor een chique Versace look. Foto ADVERSUS

Een sjaaltje met chique Versace-achtige print bijvoorbeeld kan je modelook al een luxueuze touch meegeven. Je kunt het sjaaltje om je nek dragen, aan je tas knopen maar je kunt het ook in je kapsel verwerken zoals we dat bij Versace zagen.

Voor een elegant effect breng je je haar naar achteren in een paardenstaart waar je het sjaaltje omheen bindt. Dat is de meest simpele manier. Je kunt je haar aan weerszijden van je hoofd ook ronddraaien tot losse rollen en ze samen met het sjaaltje samenbinden. Er bestaat tig van manieren om dit te doen. Op internet vind je er oneindig veel tutorials over.

Maar je hoeft het niet per se ingewikkeld te maken. Als je je haar mooi föhnt en samenbindt dan doet het sjaaltje op zich al zijn werk. Maak je look op een Versace-achtige manier af met goudkleurige schakelkettingen en oorringen. Simpel als wat maar wel héél stijlvol. Probeer het maar eens!