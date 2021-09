Haartrends winter 2021. Drie top haartrends die je moet kennen! Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 zou je kunnen samenvatten als ‘We hebben het allemaal al gezien maar doen het nu net even anders‘. Opvallend genoeg komt de meeste haarinspiratie uit de jaren ’90 en ’00 (zie ook Y2K fashion). Zo is het laagjeskapsel van Jennifer Aniston alias Rachel uit Friends op dit moment een regelrechte hype (maar dan natuurlijk net weer even anders). Dit zijn de hotste haartrends voor het nieuwe seizoen.

Drie top haartrends die je moet kennen!

#1 Wild en woest (shags, wolf cuts, matjes, airy bob kapsels)

Haartrends winter 2021. Drie top haartrends die je moet kennen! Foto: Charlotte Mesman

Laagjes, laagjes, laagjes, texturen en structuren. Na jarenlang ons haar op één lengte te hebben gedragen, staan we er op eens helemaal anders tegenover. Beweging, volume, lengteverschillen, wild en woest. De haartrends voor herfst winter 2021 2022 zijn hippie, rock, punk, grunge met een eigentijdse twist. Weg met de tondeuse. Schaar en vakmanschap vieren hoogtij.

#2 Vlammend rood is dé haarkleur

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

Hebben we het te danken aan Gigi Hadid op de catwalk voor Versace of was het Anya Taylor-Joy uit The Queen’s Gambit? Het maakt ook niet uit. Feit is dat vlammend rode manen terug in beeld zijn. Wie durft?

#3 Grey blending versus natuurlijk grijs

Haarkleurtrends 2021. Natuurlijk grijs haar? Supercool! Foto: Sarah Harris

Grijs haar is hot. De Covid-epidemie deed hier een duit in het zakje. Stijliconen als Andy MacDowell, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Prinses Caroline van Monaco en zelfs Jennifer Anisto showden hun ‘true colors’.

Haartrends winter 2021. Drie top haartrends die je moet kennen!

Sexy and the City-sterren Sarah Jessica Parker en Cynthia Nixon deden er een extra schepje bovenop (nota bene, de late nineties zijn hot, hot, hot en hiermee zijn deze dames terug in beeld). Sarah Jessica zette de trend met een grijze aanzet die door een zandkleurige balayage heen schemert (grey bleding) en Cynthia showt haar eigen (maar verfraaide) grijze haren. We Love Love Love it!

TRENDYSTYLE