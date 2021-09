Modetrends winter 2021. Y2K fashion is de ultieme modetrend

Y2K fashion is dé modetrend van het moment. De mode uit de jaren rond de eeuwwisseling is terug. Think Britney Spears en Carrie Bradshaw. Dit is leuk!

De mode blijft vet knipogen naar het verleden. De modetrends voor herfst winter 2021 2022 pikken uit elk decennia van de vorige eeuw wel een graantje mee. Pailletten en lovertjes uit de roaring twenties, roklengtes uit de jaren ’50, mini-jurkjes en Grace Kelly sjaaltjes uit de jaren ’60, patchwork jurken uit de jaren ’70 en schoudervullingen en disco invloeden uit de jaren ’80. Voor het nieuwe seizoen staan ook de late jaren ’90 en de vroege jaren 2000, in de wandelgangen wel ‘Y2K’, in de schijnwerpers. Met deze hype hebben we zo ongeveer een complete eeuw in onze klerenkast :-)

Y2K: de late jaren ’90 en 2000

De jaren vòòr en rond de eeuwwisseling stonden in het teken van de enorme doorbraak van de technologie (het was de tijd van de .com-boom) en de mood was verwachtingsvol en optimistisch. In de mode draaide alles om luxe en fashion brands. Logo’s en slanke snelle silhouetten kenmerkten de streetwear. ‘Influencers’ uit die tijd zijn: Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton, Carrie Bradshaw, Jennifer Aniston, om er maar een paar te noemen. Roepen deze namen prettige herinneringen en emoties bij je op? Vast wel!

Het is dan ook niet te verrassend dat we in tijden als deze terugverlangen naar Y2K. En het is bepaald niet verwonderlijk dat vooral de millenials, de generatie die in die tijd opgroeide, zich momenteel met enthousiasme en gepaste weemoed op de Y2K hype stort. Voor wat betreft Gen Z: je hoeft maar een blik op Instagram en TikTok om te zien dat deze generatie helemaal losgaat als het op Y2K aankomt. Alsof ze het zelf hebben meegemaakt. Van welke generatie je ook bent, Y2K fashion heeft je vast iets interessants te bieden!

Wat zijn de grootste Y2K mode trends van nu?

Fluwelen joggingpakken: iedereen die in de jaren 2000 wel eens een vliegtuig pakte, zal zich de fluwelen joggingpakken herinneren waarin de VIPS en de hippe meiden van toen reisden. Vooral de poezelige setjes van ‘Bebe’ en ‘Juicy Couture’ waren een must. Welnu, die fluwelen tracksuits gaan we – als we op de social media afgaan – dus weer dragen.

Broeken met lage taille: op de internationale catwalks zien we het nog niet echt gebeuren, maar de terugkeer van de Y2K-lage-taille-broek (en -rok) hangt in de lucht. Denk alleen al aan de actuele ‘whale tail‘-trend waarbij de aanzet van je slipje boven de achterkant van je broek uitkomt (wat eruit ziet als een walvisstaart).

Crop tops: crop tops zijn momenteel all over the place, maar wist jij dat we ze in de jaren 2000 al droegen?

Baby Tees: een Y2K alternatief voor de crop top is het ‘baby’ T-shirt – klein, kort, in snoepkleurtjes en met cute afbeeldingen. Topmerken van toen: Fiorucci en Juicy Couture.

Choker kettingen: korte halsbandjes of kettingen komen ook weer in beeld. Vandaag de dag doen we er een schepje bovenop door er meer dan één te dragen en het liefst in verschillende lengtes (dit is dan weer typisch jaren ’70).

Bandana’s: ze zijn jaren ’70 maar ook jaren ’90 en weer helemaal in de mode. Een instant update voor je look.

Baguette bags: herinner je je de tassen van Carrie Bradshaw uit Sex and the City? Yep, daar gaan we weer mee aan de slag! Lucky you als je nog een baguette(tas) op de zolder hebt liggen! Andere toppers uit die tijd: de Dior Saddle Bag en de Louis Vuitton Pochette.

Luxe mode accessoires: glam mode accessoires die uitschreeuwen hoeveel ze wel niet kosten. Het lag er allemaal dik bovenop en het mag nu ook weer! Een beetje fun hebben we na alle ellende van de afgelopen tijden wel verdiend.

Girly stuff: suikerspinroze, lovertjes, cartoon harten (ook op je nagels), think Britney Spears, Christina Aguilera, Paris Hilton.

Double denim: wist jij dat ook de double denim trend die we de afgelopen jaren al enthousiast weer hebben omarmd, ook in de jaren ’90 al een huge trend was?

Shine, baby, shine: de optimistische mood en de technologie-hype rond de eeuwwisseling waren goed voor een futuristische touch, lees: zilver en glansmaterialen. Ook die invloeden gaan we in de modetrends voor herfst winter 2021 2022 weer verwelkomen.

Spijkerbroeken met wijde pijpen: voor het komende seizoen zijn de jeans net iets minder wijd dan toen maar ze zijn zeker Y2K-inspired.

Andere Y2K fashion items die we weer gaan verwelkomen: minirokken (ook met plooien) en kleine doorknoopvestjes.

Y2K in de haarmode voor herfst winter 2021 2022: laagjeskapsels à la Jennifer Aniston en vlinderhaarspeldjes (van die clips, je kent ze vast nog wel).

Y2K in de make-up trends voor herfst winter 2021 2022: neutrals en bruintinten in de make-up. Zo gaan we bijvoorbeeld weer bruine nagellak en bruine lippenstift dragen.

Geïnspireerd? Vast wel! Y2K fashion is feel good fashion. Daar zijn we allemaal wel aan toe.

