Kapseltrends. Zo (heftig) zijn de hotste kapsel voor winter 2021 2022

Ben jij op zoek naar een supercool kapsel voor herfst winter 2021 2022? Cool! Want de hair looks voor het nieuwe seizoen zijn heftig. Laat je inspireren (maar blijf jezelf).

Kapseltrends. Zo (lelijk) zijn de hotste kapsel voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Vivetta

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 zijn op z’n zachtst gezegd HEFTIG. Laagjes à la Rachel van Friends, mullets (matjes), lengteverschillen, luchtige bob kapsels, beweeglijke structuren.

Op haargebied is er op dit moment van alles gaan. Het lijkt op een inhaalslag na de lange Covid-winter van vorig jaar maar eerlijk gezegd hingen al deze haartrends al in de lucht. Ze kwamen alleen door de omstandigheden niet eerder van de grond.

NU is het moment om… los te gaan! Heb je zin in een uitbundig bobkapsel, ga er dan voor. Nog spannender is volgens ons de ‘wolf cut‘, een haarsnit die wel het ‘wilde zusje van het shag kapsel’ wordt genoemd.

Oké, het zijn haartrends die niet iedereen zomaar omarmt. Sommige mensen vinden ze op slag fantastisch, anderen moeten er toch echt aan wennen. Je goed recht!

Het Italiaanse modehuis Vivetta (van ontwerpster Vivetta Ponti) met zijn surrealistische, psychedelische kijk op de mode en alles wat met schoonheid te maken heeft, heeft klaarblijkelijk geen enkele moeite met de allernieuwste hair looks en vergrootte die looks nog eens uit. WE LOVE IT!

De ‘airy bob’, een halflang kapsel met een luchtig volume, wordt bij Vivetta megagroot. En de ‘wolf cut‘ wordt superheftig en rafelig, met onbedekte oren en een lange, uitgedunde paardenstaart (of is het meer iets van een staart van een wolf?).

Wij vinden deze beelden van de collectie van Vivetta voor herfst winter 2021 2022 supercool en zo in-trend (let alsjeblieft ook even op de modieuze creaties!). Niet om als zodanig over te nemen maar wel als inspiratiebron. Want zeg nu eerlijk: krijg je hier geen nieuwe energie van? Al was het maar een andere kijk op leven!

