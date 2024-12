Haartrends: lange pony’s voor winter 2024 2025. Foto ADVERSUS. Modellen bij Chloé in Parijs

De haartrends voor winter 2024 2025 laten nog steeds een lichte voorkeur voor halflange kapsels zien. Maar ook lang haar is weer helemaal in zwang. Je draagt je lange lokken bij voorkeur op één lengte en met een natuurlijke textuur. Houd je van een uitgesproken look, dan kun je ze combineren met een lange pony. Een van de meest charmante lange pony’s is nog altijd de jaren ’70 pony die retro en tegelijkertijd ook heel modern is.

De jaren ’70 pony

Inspiratie en stijl

De lange jaren ’70 pony wordt gekenmerkt door zachte lagen die het gezicht omlijsten. Vaak wordt deze vrij volle pony in het midden open gedragen. Dit soort pony’s reiken meestal tot de wenkbrauwen of net daaronder – eyelash-skimming – voor een casual twist. Deze stijl is geïnspireerd op iconische figuren uit de jaren zeventig, zoals Jane Birkin en Farrah Fawcett. Als je de foto’s van toen van deze beroemdheden bekijkt, zal het je opvallen dat hun haarstijlen vandaag de dag nog steeds modern ogen. Franse bekendheden van nu die deze pony dragen zijn Caroline de Maigret, co-auteur – en dat is geen toeval – van How to be Parisian, en model Louise Follain.

French vibes

De seventies pony straalt French vibes uit en wordt vaak geassocieerd met de zogenaamde ‘moeiteloze elegantie’, dat je ne sais quoi, die kenmerkend is voor de Parijse mode. Je pony mag er wel een beetje uitgegroeid uitzien en je haar hoeft niet perfect gestyled te zijn.

Voor wie het geschikt is

De jaren ‘70 pony is bijzonder flatterend voor mensen met een ovaal, hartvormig of rond gezicht. Het verzacht hoekige gelaatstrekken en verlegt de aandacht naar je ogen (vraag je af of je dit wel wilt). Bovendien werkt het goed bij verschillende haartexturen – van steil tot haar met slag of krul. Een ander iets dat je goed moet beseffen voordat je zo’n pony laat knippen is, dat je haar voortdurend net boven je ogen hangt. Niet iedereen kan daar tegen.

Andere lange pony’s

Naast de jaren pony zijn er verschillende andere trending lange pony’s voor winter 2024-2025:

1. Curtain bangs (gordijntjespony). Deze pony’s zijn langer aan de zijkant van het gezicht en vallen in het midden open, als een gordijn. Curtain fringes passen bij de meeste gezichtsvormen; ze worden wel beschouwd als de meest draagbare pony die iedereen goed staat. Ook laten ze zich gemakkelijk uitgroeien.

2. Whispy bangs. Ook bekend als ‘bijna niet aanwezige’ pony’s. Dit zijn heel fijne, dunne pony’s die juist daarom goed werken voor alle gezichtsvormen en haartypes. Ze geven je een jeugdige look zonder je uiterlijk drastisch te veranderen. Bovendien hoeft er maar weinig haar af!

3. Gelaagde pony’s. Deze pony’s vloeien naadloos over de rest van het haar en zijn ideaal voor mensen met dik haar. Je kunt zo’n pony recht dragen of opzij stylen.

4. Botte pony’s. Botte pony’s zijn kaarsrecht en strak geknipt en in de regel wat voller. De lengte kan variëren. Je kunt zo’n pony, net zoals de jaren ’70 pony, tot op je wenkbrauwen dragen of ook daarboven. Met een rechte pony maakt je een statement. Dit soort pony’s passen dan ook goed bij mensen met sterke gelaatstrekken en werken het beste op steil haar. Ze creëren een gedurfde look en vragen wat meer onderhoud omdat ze strak moeten worden gedragen.

5. Choppy bangs. Dit soort pony’s hebben ongelijke lengtes voor extra textuur. Ze zijn geweldig voor als je op zoek bent naar een edgy look en werken goed bij medium tot dikke haar.

