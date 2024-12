3x Beauty essentials voor de winter

In de wintermaanden hebben je huid en haar het zowel binnen als buiten zwaar te verduren. Buiten zorgen koude temperaturen, een lage luchtvochtigheid en wind ervoor dat je huid en haar sneller uitdrogen omdat koude lucht minder vocht kan vasthouden. Binnen is het juist de droge warmte van cv-ketels die ervoor zorgt dat je huid extra vocht verliest en sneller uitdroogt. Je kunt dan ook merken dat je haar brozer en pluiziger wordt, dat je gezicht trekkerig en jeukerig wordt en dat de huid van je handen sneller open barst. Een goede verzorging met de juiste producten is dan ook essentieel om je gezicht, lichaam en haar in de winter gezond en glowy te houden. Ben je benieuwd welke producten onmisbaar zijn in de koude wintermaanden? Lees het hier!

Gezicht

Buitenshuis droogt de koude winterlucht de huid van je gezicht uit en binnenshuis doet de droge verwarmingslucht daar nog eens een schepje bovenop – met een droge huid tot gevolg. Cosmeticamerken als Laneige geloven dat vocht de sleutel tot een mooie huid is, dus in de winter is het des te belangrijker om de huid van je gezicht goed te hydrateren. Rijke gezichtscrèmes met ingrediënten als hyaluronzuur, glycerine en ceramiden helpen om vocht vast te houden en versterken daarnaast de natuurlijke barrièrefunctie van je huid. Vergeet in de winter ook je lippen niet en gebruik een voedende balsem met ingrediënten als shea butter en vaseline om schrale lippen te voorkomen en ze soepel en zacht te houden.

Lichaam

Ook de rest van je lichaam heeft in de winter extra hydratatie nodig, vooral je handen die vaak worden blootgesteld aan kou en water en zo snel uit kunnen drogen en zelfs barsten. Gebruik dan ook dagelijks een rijke bodylotion of -butter met vettige bestanddelen zoals sheaboter, kokosolie of ureum. Deze stoffen voeden je huid en verzachten ruwe plekken. Bodylotion kun je het beste direct na het douchen aanbrengen als je huid nog licht vochtig is, zodat het vocht wordt vastgehouden. Zoek voor je handen naar crèmes met lanoline of glycerine om ze dagelijks mee in te smeren. Voor extra verzorging kun je voordat je naar bed gaat een dikke laag crème of een hydraterend masker op je handen aanbrengen zodat de verzorgende ingrediënten de hele nacht goed in je huid kunnen trekken.

Haar

Koude en droge lucht zorgen er allebei voor dat je haar uitdroogt en broos wordt. Daarom kun je in de winter ook vaker last hebben van gespleten punten. Vochtinbrengende shampoos en conditioners met ingrediënten als arganolie, avocado-olie en aloë vera hydrateren en voorkomen pluizig haar. Naast de dagelijkse verzorging kan een wekelijks haarmasker of andere herstellende behandeling helpen om het haar dieper te voeden en het te beschermen tegen temperatuurverschillen. Door extra te hydrateren en voor producten met de juiste ingrediënten te kiezen, komen je gezicht, lichaam en haar de koude wintermaanden ongeschonden door!