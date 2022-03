Hoe lang is het geleden dat jij je haar gevlochten hebt? De terugkeer van vlechtwerk

Zin in een nieuw kapsel? Denk dan niet alleen haartrends, de schaar of een ander haarkleurtje maar experimenteer ook eens met je haarstyling.

Haartrends 2022. Haarsnitten, haarkleuren en vlechten. Haar: Cos Sakkas, Toni&Guy. Make-up: Lan Nguyen-Grealis. Styling: Veronika Greenhill. Photo: Jack Eames. @cossakkas

Als het op avant-gardistische kapsels en haarkleuren aankomt, is Engeland voorloper. Onze bovenburen zijn in een ster in knippen en kappen, om het maar eens ouderwets uit te drukken. De Britse hairstylisten hebben een edgy stijl, lef maar ook het nodige vakmanschap. De collectie ‘Craftwork’ van Cos Sakkas, internationaal artistiek directeur en hoofd educatie van Toni&Guy, slaat werkelijk alles.

‘Mijn collectie showt een veelvoud aan haartexturen – van stoer tot bewerkt – en ik heb een groot aantal technieken gebruikt om het haar te manipuleren. 3D-prints, vlechten en grafische kniptechnieken met contrasterende haarkleuren. Ik wilde laten zien dat een stijl door iedereen kan worden gedragen, altijd en overal.’

Cos Sakkas, die drie keer werd uitgeroepen tot London Hairdresser of the Year, vaart een eigen koers maar er zijn zeker ook haartrends voor 2022 in zijn creaties te ontdekken.

Zo zal het je niet ontgaan zijn dat het merendeel van de kapsels in zijn collectie halflang is. De middenlengte, lees bob- en lobkapsels, zijn ook in 2022 de grote favoriet. Ze zijn gelaagd geknipt met volume of juist ontzettend grafisch en strak.

Het ronde bobkapsel met ronde pony dat we een paar jaar geleden vaak zagen, duikt opnieuw steeds vaker in de haartrends op. Maar ook het volumineuze bobkapsel met retro feeling is interessant.

Opvallend zijn ook de haarkleuren die Sakkas koos: brunette haarkleuren die zijn geïntensiveerd met een warme gloed (kastanjebruine haarkleuren zijn een supertrend voor 2022), grijstinten (ook een topper), sterk contrasterende kleuren (think de skunk haartrend) of juist strategisch geplaatste babylights.

Een opvallende boodschap die Sakkas ons met deze collectie lijkt te willen meegeven, is om vooral niet te vergeten om wat handwerk op je haar los te laten. Het is jaren geleden dat we spannende vlechtkapsels en andere creatieve haarstyling ideeën op de catwalks en in de tijdschriften zagen.

Het accent ligt tegenwoordig op de haarsnitten – het model in je haar – en anders wel op de haarkleuren die dit jaar ronduit spectaculair zijn. Maar met vlechtwerk en andere creatief geknutsel wordt je haar een sieraad, een heus modeaccessoire, iets unieks, waar geen haartrend tegenop kan.

