Haartrends 2021. Middenscheiding of zijscheiding

De haartrends voor lente zomer 2021 hebben geen voorkeur voor een middenscheiding of een zijscheiding. De keuze is aan jou!

Middenscheiding of zijscheiding? Het is altijd weer de vraag. De afgelopen seizoenen zagen we in de streetstyle mode een sterke voorkeur voor de middenscheiding. Voor de influencers was het geen kwestie: de middenscheiding was dé haarstijl. In de haartrends voor lente zomer 2021 zien we de zijscheiding (gelukkig) weer terugkomen. We verwachten die ook op straat vaker te gaan zien. Cool!

De zijscheiding is ontzettend veel flatterender en anti-aging dan de middenscheiding. Een middenscheiding accentueert kleine onregelmatigheden in het gezicht, juist omdat die scheiding zelf zo symmetrisch is. Een zijscheiding daarentegen camoufleert een asymmetrie veel beter. Bovendien is deze scheiding ook veel moderner. Je kunt d’r heel laag inzetten en een lange lok over je gezicht laten lopen. Dit staat zwoel, vrouwelijk en jong.

Tip: een trucje om je zijscheiding extra schwung en volume mee te geven, is om je scheidinkje eens aan de andere kant dan gewoonlijk te trekken. Omdat je haar dit niet gewend is, zal er meer volume in zitten.

Natuurlijk heeft ook de middenscheiding haar voordelen. Deze scheiding heeft een klassieke uitstraling en oogt geordend. Houd je een ‘net’ uiterlijk (of wil je netjes overkomen bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek), dan is dit jouw ding.

Het grappige is dat we voor lente zomer 2021 op verschillende catwalks zowel modellen met middenscheiding als met zijscheiding zagen. De modeontwerpers zelf hadden geen ‘standaard’-keuze tussen de verschillende typen haarscheidingen gemaakt zoals dat voorheen altijd gedaan werd (óf iedereen met middenscheiding, óf iedereen met zijscheiding), maar de scheidingen waren afgestemd op de gezichtsvorm van de modellen. Als we dan een haartrend voor lente zomer 2021 willen noemen, dan is het wel: individualiseren, personaliseren. Met andere woorden: kies die scheiding die voor jouw gezichtsvorm werkt.

Of je nu voor een midden- of zijscheiding gaat, we gaan ons haar deze zomer weer wat vaker los dragen. Föhn het steil met een scherpe scheiding of ga voor mooie, gecontroleerde slag. Beach waves zijn op hun retour. Daarentegen mag je wel lekker knoeien met wet look hair styles.

Bekijk de kapselfoto’s van de modeweken voor lente zomer 2021 maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE