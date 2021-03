Als je haar maar goed zit, is meer dan ooit het motto. Anders dan op kantoor waar je hele voorkomen, inclusief je outfit, een grote rol spelen, ligt het accent tijdens de Zoom-meetingen waar het thuiswerken ons toe verplicht op je gezicht en haar. Ook als je in openbare ruimtes je mondkapje draagt, ligt de focus vooral op je haar. Je kapsel is je signatuur, een manier om je te onderscheiden. De kapseltrends voor lente zomer 2021 komen ons tegemoet.

Indrukwekkend aantal onderling verschillende haarstijlen

De hoeveelheid haarstijlen voor het komende seizoen is indrukwekkend. De haarlengtes lopen uiteen van (zeer) lang tot kort maar het zijn vooral de haarcoupes die de aandacht trekken. Laagjes zijn terug, de pony’s zijn groter, breder, langer of korter, en opvallender dan ooit en de halflange en korte kapsels (lob- en bobkapsels) laten interessante ontwikkelingen zien. Ze zijn strak en geometrisch zoals in de jaren ’70 of hebben mooie, vloeiende bewegingen en vormen. Ze zijn volumineus of vallen gladjes langs het gezicht. Soms ook zien we grote lengteverschillen, om het nog maar niet te hebben over de ‘mullet’, het matje.

De haarsnitten? Maatwerk en couture!

Juist omdat er zoveel gaande is, wordt het kapsel voor lente zomer 2021 puur maatwerk. De kapsels zijn zo geraffineerd dat je van ‘couture‘ zou kunnen spreken waarbij het kapsel met grote precisie en vakmanschap op jouw gezicht wordt afgestemd, net zoals een couturier zijn avondjurken op zijn modellen afspelt. Een goed voorbeeld van ‘couture’ kapsels zagen we op de catwalk van Saint Laurent voor lente zomer 2021 (klik hier voor de modecollectie van Saint Laurent, foto’s).

Ghost layers. Kapsels met (onzichtbare) laagjes

De haartechnieken zijn steeds geraffineerder. Zo krijgen halflange haarsnitten met haarlengtes die uiteenlopen van de kaaklijn tot net op de schouders – dit seizoen beweging dankzij laagjes die onzichtbaar zijn omdat ze van binnenuit worden geknipt. Deze laagjes worden wel ‘ghost layers‘ genoemd. Ze creëren de illusie dat je haar op één lengte geknipt is maar tegelijkertijd zit er wel beweging en volume in.

Veelzijdige korte kapsels

Voor de korte kapsels laten de haartrends voor lente zomer 2021 vooral ‘veelzijdige’ haarsnitten zien. Geen pixie cuts of buzz cuts dus die je maar op één manier kunt dragen. De korte kapsels voor het komende seizoen laten zich al naar gelang de gelegenheid en je mood transformeren. Voor de avond ga je voor een mooi gestyled hoofd, overdag mag je er met je hand doorheen kunnen woelen, met je scheiding kun je alle kanten op. Het spreekt vanzelf dat de basis voor zo’n veelzijdig kapsel een goede (lees: perfecte) haarsnit is.

Bekijk de kapselfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE